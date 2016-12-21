Милиция допрашивает женщин, перекрывавших трассу в Джизакской области

Правоохранители пытаются выяснить, кто был лидером ноябрьского пикета на магистральной трассе в Узбекистане.

Как стало известно Ц-1, в Галляаральском районе Джизакской области Узбекистана продолжаются разбирательства вокруг перекрытия магистральной трассы 24 ноября.

В тот день около двухсот женщин из кишлаков Корогуйл и Овиз, доведенные до отчаяния отсутствием в домах природного газа, перекрыли проезд.

Приехавшие на место представители хокимията и органов внутренних дел пообещали пикетчицам доставить уголь и газ в баллонах. Всех участниц акции протеста сняли на видеокамеру.

25 ноября власти предложили каждой семье купить по одному мешку угля по цене 5 тысяч сумов (около 80 центов США).

Многие жители отказались от покупки из-за того, что вместо угля в мешках оказалась угольная пыль.

Спустя несколько дней кишлаки посетил и хоким области Сайфуддин Исмаилов.

Вечером 4 декабря, после завершения голосования на выборах президента Узбекистана, к каждой участнице пикета наведались сотрудники отдела уголовного розыска Галляаральского районного отдела внутренних дел.

Допросы женщин продолжаются по сей день. По данным Ц-1, практически ежедневно милиция принудительно доставляет в райотдел пять-шесть участниц акции. Их допрашивают с криками, руганью и угрозами, пытаясь выяснить, кто из них придумал перекрывать магистральную трассу.