Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Милиция в Джизакской области под пытками искалечила человека

    Житель махалли Зарафшан Арнасайского района Джизакской области Хусан Жамалов, не выдержав пыток в отделении местной милиции, спрыгнул с третьего этажа.

    Хусан Жамалов в больнице Дустликского района Джизакской области после пыток в милиции...
    Хусан Жамалов в больнице Дустликского района Джизакской области после пыток в милиции…

    Хусан Жамалов был арестован 8 февраля участковым инспектором Азизом Абдусаттаровым и доставлен в отделение внутренних дел (ОВД) Арнасайского района Джизакской области.

    Его подозревали в совершении кражи, и сотрудники милиции, известные пока только по именам: Азиз, Ориф, Сабир, Бабур и Акбар, приступили к выбиванию из него признательных показаний.

    По словам жертвы, его пристегнули наручниками к металлической кровати и били по всему телу резиновыми дубинками. Время от времени его пытали и электрошоком, пускали через металл заряд электричества.

    Не выдержав пыток, Жамалов подписал все требовавшиеся от него документы, признался во всех инкриминировавшихся ему преступлениях, но это не остановило сотрудников арнасайской милиции – пытки продолжились.

    В какой-то момент Жамалов обезумел от пыток и для избавления от них прыгнул в окно.
    В результате падения, а место, где пытали, находилось на третьем этаже, мужчина получил множественные переломы ног и рук, а также челюсти.

    Для оказания медицинской помощи милиционеры доставили Жамалова в центральную больницу Дустликского района Джизакской области

    При этом сотрудники ОВД скрывали информацию от семьи пострадавшего, находившейся в совершенном неведении ни о его местопребывании, ни о состоянии.

    Когда 88-летний отец Хусана Файзулло-бобо Жамалов обратился за помощью в поисках сына к участковому милиционеру Абдусаттарову, тот сказал ему, что Хусан находится под арестом в ОВД Арнасайского района. Пожилой человек прибыл в отделение милиции, но там ему сына не показали, а посоветовали дожидаться вестей дома.

    Лишь перед первой операцией (Хусан перенес уже две и дожидается третьей) родные узнали о том, что он находится в больнице и до какого увечья его довели сотрудники ОВД Арнасайского района.

    Сотрудники милиции просили Файзулло-бобо не жаловаться никуда, обещали покрыть расходы, связанные с лечением сына.

    Пока молчит прокурор Арнасайского района, он не торопится привлекать к ответственности милиционеров, несмотря на очевидный факт применения пыток и доведения человека до попытки самоубийства. Напротив, он дал санкцию на арест жертвы – Хусана Жамалова.

    Источник:Ц-1
    Темы: Пытки в Узбекистане
    Теги: Джизакская область милиция Узбекистана права человека пытки Узбекистан Хусан Жамалов
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa