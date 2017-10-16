Милиция в Ташкенте не возвращает ноутбук писателя Нурулло Отахонова

Писатель-диссидент Нурулло Отахонов не может вернуть оргтехнику, конфискованную милицией Ташкента при его возвращении из турецкого изгнания.

В конфискованном ноутбуке писателя, также известном под творческим псевдонимом Нурулло Мухаммад Рауфхон, по его словам, сохранены наброски нового романа.

И поскольку он не сделал резервной копии своего труда, то не может продолжить работу над романом.

В конфискованном ноутбуке, по словам Отахонова, нет ничего крамольного. И даже сохраненная в машине переписка и фото с проживающим в Турции оппозиционером и лидером Народного движения Узбекистана (НДУ) Мухаммадом Салихом, по сути, невинна, считает писатель.

«В этих фото или переписке нет ничего крамольного – я их даже не удалил», – говорит он.

По приглашению Мирзиёева

Писатель, в прошлом генеральный директор издательства «Мовароуннахр» и главный редактор журнала «Хидоят», вернулся в Узбекистан 26 сентября из политического изгнания в Турции, длившегося два года.

На его решение вернуться повлияли слова нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который во время визита в США в сентябре этого года призвал проживающих там соотечественников возвращаться и быть полезными Родине.

Но по возвращении домой в аэропорту Ташкента Отахонов был схвачен. Затем писатель был доставлен в управление внутренних дел Яшнабадского района Ташкента, а ближайшую ночь и последующие до освобождения 1 октября он проведет в известном следственном изоляторе № 1 – Таштюрьме.

Остается под следствием

Тогда стало известно, что Отахонов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Узбекистана: 159 – «Посягательство на конституционный строй», 244-1 – «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

Дело против него было возбуждено в 2016 году после издания им книги «Эти дни», где писатель подверг критике правление первого президента страны Ислама Каримова. В мае 2017-го был издан приказ о его задержании.

Несмотря на освобождение писателя-диссидента из-под стражи, дело против него не прекращено. Он остается под следствием, у него конфискован паспорт. Но, по его словам, уже две недели следственные органы его не беспокоят.

Арест прорекламировал книгу

Задержание писателя и его пребывание в Таштюрьме вызвали волну интереса к запрещенной книге Отахонова – «Эти дни».

«Многие начали спрашивать, где купить или скачать, есть ли перевод на русский. За два дня у меня в Фейсбуке полторы тысячи запросов на добавление в друзья», – продолжает писатель.

По его словам, несмотря на его ситуацию с задержанием, он признает, что страна изменилась при новом президенте. Самым большим откровением для него стала свобода слова, которая царит в узбекском сегменте социальных сетей.

«Еще год назад нельзя было представить, чтобы задержание какого-то диссидента так бурно обсуждали в соцсетях», – резюмирует он.