Милицию в Узбекистане переименуют в органы внутренних дел

Глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов рассказал о реформе в своем ведомстве, о преступности и последствиях установки видеокамер на дорогах.

Министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов 2 мая сделал несколько заявлений во время встречи с журналистами в Международном пресс-клубе в Ташкенте.

По словам Азизова, термины «милиция» и «милиционер» перестанут использоваться в Узбекистане в соответствии с Законом «Об органах внутренних дел». Вместо этого он призвал журналистов употреблять словосочетания «органы внутренних дел» и «сотрудник органов внутренних дел».

Баланс силовых структур

Министр рассказал о переподчинении войск внутреннего назначения. С 1 мая по решению президента Шавката Мирзиёева внутренние войска вошли в юрисдикцию МВД. Чиновник также анонсировал создание при ведомстве отрядов специального назначения оперативного реагирования.

«Я уверен, и вы будьте уверены: у нас достаточно сил противостоять любой агрессии», – приводит его слова «Спутник».

Войска внутреннего назначения после андижанских событий 2005 года были частично подчинены Службе национальной безопасности и Министерству обороны, а элитное подразделение «Барс» было вовсе расформировано.

По нашим данным, бойцов из «Барса» (аналог российской «Альфы». – Ред.), участвовавших в разгоне восстания, распределили в различные военные подразделения по всей республике, взяв с них подписку о неразглашении.

Решение Мирзиёева о возвращении внутренних войск в юрисдикцию МВД призвано установить равный баланс между силовыми структурами Узбекистана и, как следствие, ослабить фигуру руководителя могущественной СНБ Рустама Иноятова.

Глава МВД призвал коллег «забыть о вчерашнем дне»

Азизов отдельно прошелся по кадровой работе министерства. Он потребовал от подчиненных «забыть о вчерашнем дне и сосредоточиться на выполнении новых поставленных задач». Он заявил, что в рядах отформатированных органов внутренних дел не должно быть кадров «с устаревшим мировоззрением», не способных работать на упреждение правонарушений.

Министр отметил, что благодаря вовлечению общественности в профилактику правонарушений и работе инспекторов в паре с сотрудниками местных органов самоуправления во многих махаллях уровень преступности упал до нуля.

Руководитель ведомства пообещал также вернуть к работе старых проверенных бойцов (вероятно, речь о подразделении «Барс». – Ред.) для обучения молодых правоохранителей.

«Мы на днях анализировали, кто остался в рядах из старых проверенных бойцов, рассматриваем тех людей, кто может помочь, поделиться своим опытом. Всех их привлечем к новой работе», – сказал он.

В восемь раз меньше нарушений ПДД

Одной из главных задач профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Азизов назвал контроль посещаемости в учебных заведениях. С февраля посещаемость в школах выросла с 50 до 90%, добавил глава МВД.

Министр похвастался восьмикратным уменьшением количества ежедневных нарушений правил дорожного движения после установки камер видеонаблюдения на улицах Ташкента.

ОВИРы станут «человечнее»

Еще один участник встречи – замначальника Управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Ташходжаев объявил об упрощении процедуры выдачи выездных виз.

Отныне одиноким женщинам до 35 лет не потребуется проходить унизительные собеседования с сотрудниками органов внутренних дел перед выездом в дальнее зарубежье.

Ранее они вынуждены были отвечать на оскорбительные вопросы, представлять справки о состоянии здоровья, в том числе о ВИЧ-статусе.

Наконец-то на получение выездных виз и биометрических паспортов введут электронные очереди.

Реформа паспортной системы получит конкретные очертания к концу 2017 года, когда президент утвердит пакет соответствующих документов.

В заключение встречи государственные служащие пообещали регулярно проводить подобные мероприятия с привлечением журналистов, общественных деятелей и активистов органов самоуправления.