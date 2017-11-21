Минимальная зарплата в Узбекистане составила 21 доллар США

Президент РУз, несмотря на первоначальный отказ от повышения минимальных выплат, увеличил на 15% размер базовой зарплаты, пенсий, стипендий и пособий в стране.

Согласно Указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подписанному 20 ноября, размер минимальной заработной платы в стране с 1 декабря 2017 года составит 172 240 сумов (21 доллар США).

Пенсии по возрасту – 336 880 сумов (41,5 доллара).

Пособия инвалидам с детства – 336 880 сумов (41,5 доллара).

Пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 206 720 сумов (25,5 доллара).

При первом президенте Узбекистана Исламе Каримове повышение минимальных выплат в стране производилось ежегодно с 1 октября.

Но новый лидер – Шавкат Мирзиёев пытался отказаться от этой модели, являвшейся подтверждением государственного контроля над экономикой, социальной сферой и инфляцией.

Что послужило причиной принятия данного указа, Аппарат президента и правительство Узбекистана не комментируют.