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    Минимальная зарплата в Узбекистане составила 21 доллар США

    Президент РУз, несмотря на первоначальный отказ от повышения минимальных выплат, увеличил на 15% размер базовой зарплаты, пенсий, стипендий и пособий в стране.

    Город Чирчик под Ташкентом; фото: Умида Ахмедова (с)
    Город Чирчик под Ташкентом; фото: Умида Ахмедова (с)

    Согласно Указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подписанному 20 ноября, размер минимальной заработной платы в стране с 1 декабря 2017 года составит 172 240 сумов (21 доллар США).

    Пенсии по возрасту – 336 880 сумов (41,5 доллара).

    Пособия инвалидам с детства – 336 880 сумов (41,5 доллара).

    Пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 206 720 сумов (25,5 доллара).

    При первом президенте Узбекистана Исламе Каримове повышение минимальных выплат в стране производилось ежегодно с 1 октября.

    Но новый лидер – Шавкат Мирзиёев пытался отказаться от этой модели, являвшейся подтверждением государственного контроля над экономикой, социальной сферой и инфляцией.

    Что послужило причиной принятия данного указа, Аппарат президента и правительство Узбекистана не комментируют.

    Источник:Ц-1
    Темы: Шавкат Мирзиёев, Экономика Узбекистана
    Теги: Минимальная зароботная плата в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев экономика Узбекистана
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