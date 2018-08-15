Мининфоком РУз опроверг введение уголовной ответственности за использование VPN

Ответственность грозит взломщикам сети Wi-Fi, а также пользователям VPN, преследующим коммерческую выгоду, объяснили в Мининфокоме РУз.

Ранее Ц-1 со ссылкой на проект закона писал о введении уголовной ответственности в отношении лиц, использующих анонимайзеры и прокси-серверы. Данные были неверно интерпретированы, отметили в ведомстве.

«Предлагаемые изменения в УК РУз направлены против лиц, которые осуществляют незаконную деятельность по организации международных переговоров на коммерческой основе. Речь идет о пропуске международного трафика», – пишет «Газета.Уз» со ссылкой на Мининфоком.

Кроме того, документом предлагается наказывать лиц, которые подключились к телефонной линии или к сети Wi-Fi соседа, взломав ключ для пользования бесплатной телефонной связью или Интернетом.