Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Мининфоком РУз опроверг введение уголовной ответственности за использование VPN

    Ответственность грозит взломщикам сети Wi-Fi, а также пользователям VPN, преследующим коммерческую выгоду, объяснили в Мининфокоме РУз.

    Интернет-цензура продолжилась в РУз и со сменой власти; фото: укроп.org
    Интернет-цензура продолжилась в РУз и со сменой власти; фото: укроп.org

    Ранее Ц-1 со ссылкой на проект закона писал о введении уголовной ответственности в отношении лиц, использующих анонимайзеры и прокси-серверы. Данные были неверно интерпретированы, отметили в ведомстве.

    «Предлагаемые изменения в УК РУз направлены против лиц, которые осуществляют незаконную деятельность по организации международных переговоров на коммерческой основе. Речь идет о пропуске международного трафика», – пишет «Газета.Уз» со ссылкой на Мининфоком.

    Кроме того, документом предлагается наказывать лиц, которые подключились к телефонной линии или к сети Wi-Fi соседа, взломав ключ для пользования бесплатной телефонной связью или Интернетом.

    Темы: Интернет в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: впн прокси Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Люди

    В Узбекистане снимут фильм о пленниках концлагеря времен ВОВ

    Сценарий повествует о 101 красноармейце из Узбекской ССР, погибших в фашистском концлагере в Нидерландах в 1941–1942 годах после неудачной попытки снять пропагандистский фильм о превосходстве арийской нации.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Права человека

    Жертва сноса в Джизаке: «Больно… как в таком бесправии будут жить дети?»

    Феруза Норкузиева, маленькая женщина из Джизака, защищала свой дом, заслоняя его собой от милиции и бульдозера. Но его все равно снесли. А ее потом обманули с компенсацией.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Люди

    В Узбекистане снимут фильм о пленниках концлагеря времен ВОВ

    Сценарий повествует о 101 красноармейце из Узбекской ССР, погибших в фашистском концлагере в Нидерландах в 1941–1942 годах после неудачной попытки снять пропагандистский фильм о превосходстве арийской нации.

    Узбекистан