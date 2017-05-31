Мирзиёев борется за инвестиции с помощью заседаний и отчетов

Президент Узбекистана недоволен выполнением Инвестиционной программы – 2017, поэтому распорядился еженедельно обсуждать инвестпроекты с Кабмином.

30 мая в Ташкенте состоялось видеоселекторное совещание с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, членов правительства, министерств и ведомств, глав хокимиятов областей, а также деловых кругов Узбекистана.

Раскритиковал чиновников

Глава государства в привычной для него манере критически оценил ход реализации проектов Инвестиционной программы 2017 года, разработанной по итогам его поездок по регионам страны.

Инвестиционная программа включает 545 проектов на сумму 50 млрд долларов, из которых в текущем году планируется освоить 7,3 млрд долларов. В государственную программу не включены проекты совокупной стоимостью 19,3 трлн сумов (около 2,25 млрд долларов по «черному курсу»).

Мирзиёев подверг критике «недостаток ответственности, требовательности и инициативности руководителей» регионов и отраслей, из-за чего наблюдается промедление в реализации инвестпроектов, направленных на создание новых рабочих мест, удовлетворение потребностей населения. Не первый раз он пригрозил чиновникам «строгими мерами» за плохую работу.

Одной из причин инертности в реализации программы фактически названа профессиональная неграмотность разработчиков.

«В самом нижнем звене, то есть на уровне структур-инициаторов и проектных институтов, не на должном уровне разрабатывается соответствующая документация. Конкретно не определены источники их финансирования и целевая стратегия, не сделаны необходимые расчеты по ожидаемым результатам», – сообщает пресс-служба президента.

Без лишней бравады в отчетах

Днем ранее глава государства провел совещание, посвященное реализации соглашений, договоров и проектов, подписанных по итогам его визитов в Туркменистан, Казахстан, Россию, Китай и встречи с руководством Турции в Узбекистане.

В течение короткого времени новый лидер сумел привлечь около 40 млрд долларов инвестиций.

Он посетовал на старомодный стиль управления чиновников, которым поручена реализация этих проектов.

Мирзиёев призвал руководителей повысить личную ответственность по каждому проекту и отказаться от практики их составления только на бумаге.

Рассуждая о ведении документации по этим проектам, президент потребовал отказаться от общих фраз и размытых формулировок.

«Во всех достигнутых соглашениях источники финансирования, механизмы реализации, логистика, ответственные ведомства, лица и другие вопросы должны быть указаны четко и ясно», – предупредил президент и потребовал не увлекаться громкими цифрами и помпезными отчетами, пишет УзА.

«Прозаседавшиеся»

Мирзиёев возложил контроль над финансированием проектов и исполнительной дисциплиной руководителей на Генеральную прокуратуру и Счетную палату РУз.

Раз в месяц президент лично будет изучать отчеты об инвестиционных проектах, а для Кабмина это станет еженедельным занятием. Дважды в месяц к членам правительства будут присоединяться представители Генпрокуратуры и Счетной палаты РУз.

В ходе плановых заседаний, подобных состоявшимся 29 и 30 мая, с участием «заказчиков» и «исполнителей», будут изучаться сложности в реализации полутора тысяч проектов, действующих в 2017 году.

Метод борьбы нового лидера государства с устаревшими приемами управления, тоже отнюдь не нов – теперь госслужащие будут денно и нощно готовить отчеты, вместо того чтобы заниматься инвестпроектами.

В итоге получилась, как описывал поэт Владимир Маяковский: «…О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»