Мирзиёев едет в Китай. Каковы перспективы сотрудничества?

Сегодня начинается пятидневный визит президента Узбекистана в Китай. В Ташкенте ожидают инвестиционных контрактов на 20 млрд. долларов.

Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику состоится с 11 по 13 мая.

Как сообщает пресс-служба МИД РУз, глава государства встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном и другими высокопоставленными лицами.

Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы региональной и международной политики.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев встретится с представителями деловых кругов Китая, с которыми обсудит возможности инвестирования в экономику Узбекистана. Ожидается подписание ряда межправительственных, межведомственных документов, а также контрактов и соглашений на 20 млрд долларов.

14 и 15 мая в Пекине президент примет участие в международном экономическом форуме «Один пояс – один путь».

Узбекистан готов покорять «новые высоты»

В конце апреля замминистра иностранных дел Узбекистана Жавлон Вахабов заявил, что в рамках государственного визита в Китай будет подписано 20 документов в сферах транспорта, энергетики, ирригации, гидроэнергетики, региональной безопасности и инвестиций.

Дипломат признался, что Ташкент ожидает от визита выхода узбекско-китайских отношений на «новые высоты и горизонты». Этому могут поспособствовать льготные кредиты Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути с совокупным уставным капиталом в размере 140 млрд долларов.

По словам Вахабова, одним из приоритетных направлений в отношениях с Китаем является интеграция Узбекистана в транспортно-коммуникационные проекты в регионе.

Узбекский изюм покоряет китайский рынок

18 апреля вице-премьер и министр сельского и водного хозяйства Узбекистана Зойир Мирзаев встретился в Пекине с вице-премьером Госсовета Китая Ваном Яном.

Представитель Китая проявил интерес к увеличению импорта плодоовощной продукции из Узбекистана.

Взамен КНР готова предоставить технику и оборудование, содействовать в создании логистических комплексов в рамках экономического пояса Шелкового пути.

За последние три года Узбекистан стал крупнейшим поставщиком изюма на китайский рынок, доведя долю своей продукции почти до 70%. Но это скорее исключение из правил.

По итогам 2014 года Китай импортировал плодоовощную продукцию из Узбекистана почти на 50 млн долларов.

Для сравнения: Россия ежегодно импортирует узбекские фрукты и овощи на полмиллиарда долларов, Казахстан – почти на миллиард долларов.

Ташкент может стать транспортным хабом

Концепция «Один пояс – один путь» подразумевает создание транспортных узлов, связывающих Поднебесную с Европой, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией. Узбекистан входит в центральный трансевразийский экономический коридор. Транзитное расположение Узбекистана позволит Ташкенту стать транспортным хабом, соединяющим рынки Персидского залива и Средиземноморья с Китаем.

Только в 2015 году транзитом через логистический центр «Навои» перевезено 1,8 тысячи тонн китайских грузов.

В рамках развития транспортной инфраструктуры будет построена железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Благодаря этому объемы транзита вырастут в десятки раз.

Кроме того, Узбекистан может получить льготные кредиты на строительство и ремонт автомагистралей международного значения. Деньги китайских кредиторов могут пойти на проектирование и прокладку еще одного автомобильного тоннеля на перевале Камчик.

Нарастить товарооборот за счет экспорта газа

Помимо импорта сельскохозяйственной продукции Китай закупает у Узбекистана природный газ, уран, медь, хлопковое волокно, минеральные удобрения, хлопчатобумажную пряжу, пластмассовые изделия, продтовары, механическое оборудование и другую продукцию. Товарооборот по итогам 2016 года составил 4,2 млрд долларов.

Ранее министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Элер Ганиев заявлял о планах довести товарооборот между странами до десяти млрд долларов.

Главным образом этому может способствовать увеличение экспорта природного газа в Китай. В Пекине заинтересованы такой перспективой. Большие надежды китайские нефтегазовые компании связывают с прокладкой четырех ниток газопровода Центральная Азия – Китай. Китайские специалисты активно участвуют в разведке и разработке месторождений. Сегодня доля узбекского природного газа в китайском импорте достигает 12%.

При этом Узбекистан не намерен экспортировать газ в страны Европы, Пакистан и Индию. Главными рынками для узбекских углеводородов останутся Россия и Китай.

Инвесторы для СЭЗ

Очевидно, что Шавкат Мирзиёев будет искать инвесторов под свободные экономические зоны (СЭЗ) «Ангрен», «Джизак». К слову, в них уже работают предприятия по производству электроники, бытовой техники, строительных материалов и шин с китайским капиталом.

Всего в Узбекистане действует свыше 650 предприятий с участием китайского капитала.

Большие планы в энергетике

Неделю назад Шавкат Мирзиёев говорил, что в течение пяти лет в Узбекистане будут построены и модернизированы 42 гидроэлектростанции. Ранее сообщалось, что до 2021 года планируется реализовать проекты по внедрению возобновляемых источников энергии на сумму 1,88 млрд долларов.

В регионах появятся пять солнечных фотоэлектрических станций на сумму 1,1 млрд долларов, специалисты отремонтируют старые ГЭС и введут в строй 13 малых ГЭС на сумму 724 млн долларов.

Власти ждут, что амбициозные планы по развитию экологических источников энергии поддержат международные кредиторы, в том числе китайские.

Шанс заявить о себе

На бизнес-форуме, в котором примет участие и президент Узбекистана, соберутся представители почти 30 стран, ученые, бизнесмены, главы международных организаций. Среди гостей – генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, директор-распорядитель Международного валютного фонда, глава Всемирного банка.

Это будет первый международный форум для Мирзиёева в качестве главы государства.

Президент Узбекистана имеет возможность не только выгодно презентовать страну на международной экономической арене, но и оставить положительное впечатление о себе среди глав государств — представителей международных организаций и кредиторов.