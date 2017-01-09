Мирзиёев подарил узбекским прокурорам праздник и ждет законности

В Узбекистане 8 января объявлен Днем работников прокуратуры, президент Шавкат Мирзиёев, поздравив прокуроров, попросил их не нарушать права предпринимателей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 января встретился с руководителями органов прокуратуры страны, чтобы поздравить их с впервые отмечаемым Днем работников прокуратуры и рассказать о своих ожиданиях от их работы.

Как сообщает государственное информационное агентство УзА, Мирзиёев призвал прокуроров соблюдать «справедливость», не забывать, что за каждым их решением стоит судьба человека.

Особое же внимание президент уделил соблюдению законности в отношении предпринимателей и бизнеса. «Если предприниматель будет богатым, то богатым будет и государство. Необходимо создать широкие условия для деловых людей. Прокурор должен помогать и поддерживать предпринимателей»,– сказал он.

5 октября 2016 года указом президента Узбекистана был принят закон «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата», который должен повысить ответственность должностных лиц за незаконное вмешательство и воспрепятствование предпринимательской деятельности в стране и ее необоснованное приостановление.

Помимо этого, в Сенате Олий Мажлиса (парламента) была создана комиссия по контролю за деятельностью прокуратуры, а с нового года введена система отчетности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел.

Мирзиёев рассказал, что в открытую им в сентябре 2016 года Виртуальную комиссию поступило 311 тысяч обращений, среди них немало жалоб касаются деятельности прокуратуры. «Эти факты вызывают сожаление», – отметил он.

Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана в декабре прошлого года после смерти прежнего узбекского лидера Ислама Каримова, правившего страной на протяжении более 27 лет.

Новому президенту Узбекистана, являвшегося до этого премьер-министром в правительстве Каримова, досталась в наследство проблема масштабной коррупции, которая за годы каримовского правления стала основной мантрой взаимоотношений власти и граждан.

В отсутствие законности и соблюдения прав предпринимателей экономика страны оказалась в стагнации, безработица погнала миллионы узбекистанцев на заработки в Россию и другие страны, а основным экспортным источником страны так и остались природные ресурсы и сырье.