Мирзиёев привезет из Кореи инвестиции и новые технологии

Выпуск грузовиков Hyundai, создание High Tech City и строительство гольф-комплекса в Ташкенте – эти и другие проекты Южная Корея готова запустить в Узбекистане.

С 22 по 25 ноября проходит визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею, во время которого было объявлено о старте совместных проектов, заключении важных договоров и привлечении крупных инвестиций.

Так, 22 ноября были подписаны двусторонние соглашения на сумму около 10 млрд долларов США. Это фантастические цифры: за весь период двусторонних отношений Сеул вложил в Узбекистан порядка 7 млрд долларов, из которых 4,2 млрд стоил Устюртский газохимический комплекс.

Чтобы сотрудничество двух стран пошло еще активнее, власти Южной Кореи и Узбекистана объявили о перспективах создания зоны свободной торговли.

Показательно: Узбекистан будет поставлять в Южную Корею уран, ткани и другое сырье, а Сеул поделится с Ташкентом высокотехнологичными производствами и современными технологиями.

«Я гарантирую надежную защиту ваших инвестиций, неприкосновенность собственности и свободный перевод прибыли»

Также Ташкент идет в фарватере южнокорейской внешней политики и по настоянию Сеула закрыл в прошлом году посольство Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) после проведения той ядерных испытаний.

Дипломаты Южной Кореи по всему миру используют проверенную формулу: наши деньги, помощь и инвестиции в обмен на ваш отказ или хотя бы снижение активности связей с Северной Кореей.

Корейцы хорошо подготовились к визиту Шавката Мирзиёева и выпустили книгу о его деятельности на посту президента тиражом 50 тысяч экземпляров.

На корейско-узбекском бизнес-форуме, который прошел 23 ноября, Мирзиёев озвучил цель: вывести страну в двадцатку лидеров рейтинга Всемирного банка Doing Business.

«Мы поставили перед собой амбициозную и вполне достижимую цель: вывести Узбекистан к 2025 году в двадцатку лидеров в данном рейтинге», – отметил глава Узбекистана.

Сейчас Узбекистан занимает 74-е место в рейтинге.

Мирзиёев пообещал корейским бизнесменам защиту инвестиций.

«Я гарантирую надежную защиту ваших инвестиций, неприкосновенность собственности и свободный перевод прибыли», – заявил он.

По словам президента Узбекистана, вскоре будет создан Центр корейского бизнеса при Торгово-промышленной палате Узбекистана, что позволит инвесторам из Страны утренней свежести открывать предприятия в режиме «одного окна».

Производство новых машин и автобусов

Благодаря корейским технологиям Узбекистан смог с нуля построить автомобильную промышленность. Во время нынешнего визита объявлено о запуске в серийное производство компактного внедорожника «Трекер», обновления модели легкого автомобиля «Кобальт», а также мотоциклов и мотороллеров.

Новые автомобили появятся на рынке в 2019 году, при этом 50% производственных операций будет осуществляться в Узбекистане. Общая сумма инвестиций корейских бизнесменов в автомобильную промышленность составила около 190 млн долларов.

Также корейская компания Evergreen Motors планирует организовать в Узбекистане серийный выпуск грузовиков Hyundai, автобусов городского, междугороднего и туристического класса.

При этом Hyundai не планирует выпускать производство легковых автомобилей, а значит, GM Uzbekistan останется монополистом в этой отрасли.

Поделятся технологиями и лекарствами

Корейская сторона готова делиться медицинскими технологиями, и вскоре узбекистанские врачи смогут повысить квалификацию в корейских университетах.

Минздрав Узбекистана объявил об открытии в Ташкенте филиала авторитетной Медицинской школы южнокорейского Университета Инха, при котором начнет функционировать специализированная медицинская клиника.

Университет Инха входит в четверку лучших университетов Кореи, на его базе работают крупнейшие лаборатории по био- и нанотехнологиям. Это не первый опыт сотрудничества: в 2014 году Инха открыл первый филиал в Ташкенте, где готовят специалистов по IT-технологиям.

Интересно, что Республика Корея готова инвестировать 25 млн долларов в производство новых лекарств в Узбекистане, а также ускорить реализацию проектов семи новых фармацевтических свободных экономических зон.

Кремниевая долина в Узбекистане

В Ташкенте также планируют построить деловой технологический центр High Tech City. Соглашение о создании объекта общей стоимостью свыше 1,4 млн долларов подписали представители Госкомитета Узбекистана по инвестициям и южнокорейской компании POSCO Daewoo.

Издание «Спутник» предполагает, что технологический центр может стать узбекской Кремниевой долиной, где будут располагаться современные высокотехнологичные производства.

POSCO Daewoo также объявила о создании в Ташкенте Узбекско-корейского технологического института, на базе которого начнут выпускать модули для солнечных панелей и строительство нескольких солнечных фотоэлектрических станций мощностью 2 ГВт. Цена проекта – более 600 млн долларов.

Появятся в Ташкенте и корейские небоскребы: хокимият города Ташкента подписал меморандумы с южнокорейскими компаниями по строительству бизнес-центра, гостиничного комплекса и первого в столице гольф-комплекса с жилыми домами.