Мирзиёев раскритиковал работу местных народных приемных

Президент Узбекистана на совещании раскритиковал чиновников в регионах, которые не реагируют на жалобы граждан в общественные приемные.

Шавкат Мирзиёев устроил разнос представителям местных властей на вчерашнем расширенном видеоселекторном совещании в Ташкенте.

«На местах наблюдается безразличное, безответственное отношение некоторых руководителей к важнейшим жизненным потребностям и справедливым требованиям населения», – цитирует главу государства УзА.

Безразличие и безответственность

По его словам, 70% обращений входят в компетенцию местных органов власти. Проблемы, о которых говорится в жалобах, остаются нерешенными, вынуждая граждан обращаться в центральные органы.

Премьер-министру Абдулле Арипову поручено подготовить предложения по искоренению повторных обращений.

Борьба с жалобщиками

Есть опасения, что местные чиновники в ответ на критику займутся борьбой с жалобщиками, предотвращая рост количества обращений, особенно в президентскую приемную. Такие прецеденты уже были.

Накануне Ц-1 сообщал о задержании десятка жителей Сурхандарьинской области за коллективное обращение в виртуальную приемную президента.

Активистов поместили в следственный изолятор отделения милиции Байсунского района за жалобу на коррупционные действия председателя схода граждан махалли «Работ» Рустама Ходжимурадова.

Грядки, сад и куры – в каждый двор

Президент раскритиковал и продовольственное обеспечение регионов. Он привел в пример Кашкадарьинскую область, где уровень обеспеченности фруктами едва превышает 70%. Шавкат Мирзиёев предложил решить проблему за счет использования приусадебных участков сограждан. Он напомнил, что в Самаркандской, Бухарской и Джизакской областях не используется до половины территорий приусадебных участков.

До 1 мая поручено засеять участки, на которых живут 4,6 млн семей. Фактически в каждом дворе республики должны появиться огородные грядки и фруктовые деревья.

Президент пообещал повысить служебную ответственность местных органов власти за социально-экономическое развитие территорий. Финансово-налоговой службе поручено находить дополнительные резервы для пополнения местных бюджетов.

В январе Шавкат Мирзиёев озвучил план борьбы с бедностью в сельской местности. Он предложил сельчанам разводить кур.

В ряде районов Узбекистана бесплатная раздача птицы уже началась. Правда, опытные птицеводы считают, что разбогатеть на разведении домашней птицы не получится.