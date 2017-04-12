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    Мирзиёев раскритиковал работу местных народных приемных

    Президент Узбекистана на совещании раскритиковал чиновников в регионах, которые не реагируют на жалобы граждан в общественные приемные.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании 11 апреля; фото: Фейсбук
    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании 11 апреля; фото: Фейсбук

    Шавкат Мирзиёев устроил разнос представителям местных властей на вчерашнем расширенном видеоселекторном совещании в Ташкенте.

    «На местах наблюдается безразличное, безответственное отношение некоторых руководителей к важнейшим жизненным потребностям и справедливым требованиям населения», – цитирует главу государства УзА.

    Безразличие и безответственность

    По его словам, 70% обращений входят в компетенцию местных органов власти. Проблемы, о которых говорится в жалобах, остаются нерешенными, вынуждая граждан обращаться в центральные органы.

    Премьер-министру Абдулле Арипову поручено подготовить предложения по искоренению повторных обращений.

    Борьба с жалобщиками

    Есть опасения, что местные чиновники в ответ на критику займутся борьбой с жалобщиками, предотвращая рост количества обращений, особенно в президентскую приемную. Такие прецеденты уже были.

    Накануне Ц-1 сообщал о задержании десятка жителей Сурхандарьинской области за коллективное обращение в виртуальную приемную президента.

    Активистов поместили в следственный изолятор отделения милиции Байсунского района за жалобу на коррупционные действия председателя схода граждан махалли «Работ» Рустама Ходжимурадова.

    Грядки, сад и куры – в каждый двор

    Президент раскритиковал и продовольственное обеспечение регионов. Он привел в пример Кашкадарьинскую область, где уровень обеспеченности фруктами едва превышает 70%. Шавкат Мирзиёев предложил решить проблему за счет использования приусадебных участков сограждан. Он напомнил, что в Самаркандской, Бухарской и Джизакской областях не используется до половины территорий приусадебных участков.

    До 1 мая поручено засеять участки, на которых живут 4,6 млн семей. Фактически в каждом дворе республики должны появиться огородные грядки и фруктовые деревья.

    Президент пообещал повысить служебную ответственность местных органов власти за социально-экономическое развитие территорий. Финансово-налоговой службе поручено находить дополнительные резервы для пополнения местных бюджетов.

    В январе Шавкат Мирзиёев озвучил план борьбы с бедностью в сельской местности. Он предложил сельчанам разводить кур.

    В ряде районов Узбекистана бесплатная раздача птицы уже началась. Правда, опытные птицеводы считают, что разбогатеть на разведении домашней птицы не получится.

    Источник:Ц-1
    Темы: Народные приёмные Узбекистана, Шавкат Мирзиёев
    Теги: жалобы Народная приемная совещание Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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