Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Мирзиёев седеть не собирается – снова волосы подкрасил

    Президент Узбекистана не допускает проявления седины в волосах и экспериментирует с цветом.

    Официальное фото Мирзиёева со свежеокрашенными волосами, опубликованное 2 марта.; фото: Podrobno.uz
    Официальное фото Мирзиёева со свежеокрашенными волосами, опубликованное 2 марта.; фото: Podrobno.uz

    Судя по фото последних месяцев, краска на волосах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начала сходить. Но возвращения к его естественному цвету не произошло: после очередного подкрашивания стало понятно, что седина – не по душе узбекскому лидеру.

    2 марта на встрече с помощником госсекретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчу президент Мирзиёев обсудил перспективы расширения двустороннего сотрудничества.  По фото видно, что волосы у президента свежеокрашены. Причем оттенок волос изменился с пепельного на каштановый.

    Еще неделю назад, 25 февраля, в Кашкадарьинскую область президент ездил с сединой, проглядывающей сквозь окрашенные волосы. На более ранних февральских и январских фото он тоже выглядит седеющим мужчиной.

    Мирзиёев во время визита в Кашкадарьинскую область - 25 февраля. Заметно, что волосы требуют окрашивания; фото: Uza.uz
    Мирзиёев во время визита в Кашкадарьинскую область — 25 февраля. Заметно, что волосы требуют окрашивания; фото: Uza.uz

    Похоже, что президента Узбекистана окрашивают минимум раз в месяц. Цвет волос варьируется от теплого до холодного каштанового. Иногда стилисты первого лица красят виски в более светлый цвет, чтобы сохранить естественность.

    Первый раз Мирзиёев был замечен с новым цветом волос 14 ноября – накануне президентских выборов в Узбекистане. Седеющий мужчина превратился в шатена и стал выглядеть моложе.

    Его предшественник Ислам Каримов не был замечен в экспериментах с цветом волос и всегда носил одинаковую стрижку.

    Среди политиков окрашивание волос – явление довольно распространенное. К примеру, волосы подкрашивают президент России Владимир Путин и новый глава США Дональд Трамп. Лидеры китайской Компартии все как один красят волосы в радикально черный цвет.

    Источник:Ц-1
    Темы: Шавкат Мирзиёев
    Теги: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Политика

    Амири Замон /Активное меньшинство Кыргызстана – пример для всей ЦА

    События в Кыргызстане, связанные с арестом оппозиционного политика Омурбека Текебаева, демонстрируют пример той гражданской активности, в которой остро нуждаются и другие страны Центральной Азии.

    Таджикистан

    Новости из Узбекистанa