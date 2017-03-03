Мирзиёев седеть не собирается – снова волосы подкрасил

Президент Узбекистана не допускает проявления седины в волосах и экспериментирует с цветом.

Судя по фото последних месяцев, краска на волосах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начала сходить. Но возвращения к его естественному цвету не произошло: после очередного подкрашивания стало понятно, что седина – не по душе узбекскому лидеру.

2 марта на встрече с помощником госсекретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчу президент Мирзиёев обсудил перспективы расширения двустороннего сотрудничества. По фото видно, что волосы у президента свежеокрашены. Причем оттенок волос изменился с пепельного на каштановый.

Еще неделю назад, 25 февраля, в Кашкадарьинскую область президент ездил с сединой, проглядывающей сквозь окрашенные волосы. На более ранних февральских и январских фото он тоже выглядит седеющим мужчиной.

Похоже, что президента Узбекистана окрашивают минимум раз в месяц. Цвет волос варьируется от теплого до холодного каштанового. Иногда стилисты первого лица красят виски в более светлый цвет, чтобы сохранить естественность.

Первый раз Мирзиёев был замечен с новым цветом волос 14 ноября – накануне президентских выборов в Узбекистане. Седеющий мужчина превратился в шатена и стал выглядеть моложе.

Его предшественник Ислам Каримов не был замечен в экспериментах с цветом волос и всегда носил одинаковую стрижку.

Среди политиков окрашивание волос – явление довольно распространенное. К примеру, волосы подкрашивают президент России Владимир Путин и новый глава США Дональд Трамп. Лидеры китайской Компартии все как один красят волосы в радикально черный цвет.