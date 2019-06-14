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    Миссия невыполнима… Алименты от бывшего мужа в Каракалпакстане

    Жительница Нукуса Гулжан Узакбаева пять лет не может добиться исполнения судебного решения о выплате бывшим мужем алиментов на детей.

    Гулжан Узакбаева из Нукуса борется за алименты пятый год...
    Гулжан Узакбаева из Нукуса борется за алименты пять лет…

    Нукусский межрайонный суд по гражданским делам еще 25 сентября 2014 года вынес решение о взыскании с Жалгасбая Темирханова, бывшего мужа Гулжан Узакбаевой, алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей.

    Согласно решению суда, ежемесячно он должен был выплачивать 1/3 от зарплаты.

    Гулжан и Жалгасбай поженились в 1988 году, в 2015-м их брак был официально расторгнут Нукусским межрайонным судом по гражданским делам.

    За минувшее время Гулжан не получила от бывшего мужа ни копейки помощи, он игнорировал решение суда, а судебные исполнители не считали нужным добиваться от неплательщика алиментов подчинения вынесенному постановлению.

    Отчаявшись, в апреле этого года Гулжан Узакбаева обратилась к председателю Службы государственной безопасности Республики Каракалпакстан Мурату Камалову.

    В письме она привела перечень своих жалоб с датами отправления их в самые разные правоохранительные и судебные инстанции Каракалпакстана, где ставила вопрос, почему не исполняется решение суда?

    Она также рассказала, что получает ответы из Бюро принудительного исполнения в Нукусе, которое сообщает, что все четыре года «принимают меры по исполнению судебного решения…»

    На вопрос Ц-1, почему она обратилась в СГБ республики, Гулжан Узакбаева отвечает:

    «Если такой простой вопрос, как исполнение судебного решения о выплате алиментов годами не решается, а меня «футболят» из одной государственной организации в другую в рамках небольшого города, я думаю, что безопасности такого государства угрожает нечто очень серьезное».

    Пока готовился материал, пришло сообщение, что Гулжан Узакбаева отправилась на заработки в Казахстан. Ради детей…

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: алименты в Узбекистане Каракалпакстан Нукус права женщин
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