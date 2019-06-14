Миссия невыполнима… Алименты от бывшего мужа в Каракалпакстане

Жительница Нукуса Гулжан Узакбаева пять лет не может добиться исполнения судебного решения о выплате бывшим мужем алиментов на детей.

Нукусский межрайонный суд по гражданским делам еще 25 сентября 2014 года вынес решение о взыскании с Жалгасбая Темирханова, бывшего мужа Гулжан Узакбаевой, алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей.

Согласно решению суда, ежемесячно он должен был выплачивать 1/3 от зарплаты.

Гулжан и Жалгасбай поженились в 1988 году, в 2015-м их брак был официально расторгнут Нукусским межрайонным судом по гражданским делам.

За минувшее время Гулжан не получила от бывшего мужа ни копейки помощи, он игнорировал решение суда, а судебные исполнители не считали нужным добиваться от неплательщика алиментов подчинения вынесенному постановлению.

Отчаявшись, в апреле этого года Гулжан Узакбаева обратилась к председателю Службы государственной безопасности Республики Каракалпакстан Мурату Камалову.

В письме она привела перечень своих жалоб с датами отправления их в самые разные правоохранительные и судебные инстанции Каракалпакстана, где ставила вопрос, почему не исполняется решение суда?

Она также рассказала, что получает ответы из Бюро принудительного исполнения в Нукусе, которое сообщает, что все четыре года «принимают меры по исполнению судебного решения…»

На вопрос Ц-1, почему она обратилась в СГБ республики, Гулжан Узакбаева отвечает:

«Если такой простой вопрос, как исполнение судебного решения о выплате алиментов годами не решается, а меня «футболят» из одной государственной организации в другую в рамках небольшого города, я думаю, что безопасности такого государства угрожает нечто очень серьезное».

Пока готовился материал, пришло сообщение, что Гулжан Узакбаева отправилась на заработки в Казахстан. Ради детей…