Муфтий Узбекистана проповедует в мечетях Андижанской области РУз

В священный месяц Рамадан муфтий Узбекистана Усманхон Алимов отправился в Андижанскую область, где рассказывает о работе главы государства по продвижению гуманистических идей ислама.

Председатель Управления мусульман Узбекистана Усманхон Алимов вместе с главой Комитета по делам религий Джасурхоном Акрамовым 21 мая посетил соборную мечеть «Файзиобод» в Асакинском районе, где поздравил верующих с наступлением месяца Рамадан.

Как сообщает сайт Управления мусульман Узбекистана, муфтий прочитал таравих-намаз, после чего рассказал о кардинальных реформах в сфере продвижения ислама, инициированных президентом РУз Шавкатом Мирзиёевым.

Алимов призвал верующих по мере возможности участвовать в благотворительных акциях и оказывать помощь нуждающимся.

Поездка муфтия по региону совпала с визитом в Андижанскую область Шавката Мирзиёева, прошедшим 19–20 мая. Глава государства упомянул об Андижанских событиях 13-летней давности, заявив, что такие потрясения не должны повториться.