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    Муфтий Узбекистана проповедует в мечетях Андижанской области РУз

    В священный месяц Рамадан муфтий Узбекистана Усманхон Алимов отправился в Андижанскую область, где рассказывает о работе главы государства по продвижению гуманистических идей ислама.

    Муфтий Узбекистана Усманхон Алимов в мечети "Файзиобод" в Андижанской области 21 мая 2018 года; фото: УМУ
    Муфтий Узбекистана Усманхон Алимов в мечети «Файзиобод» в Андижанской области 21 мая 2018 года; фото: УМУ

    Председатель Управления мусульман Узбекистана Усманхон Алимов вместе с главой Комитета по делам религий Джасурхоном Акрамовым 21 мая посетил соборную мечеть «Файзиобод» в Асакинском районе, где поздравил верующих с наступлением месяца Рамадан.

    Как сообщает сайт Управления мусульман Узбекистана, муфтий прочитал таравих-намаз, после чего рассказал о кардинальных реформах в сфере продвижения ислама, инициированных президентом РУз Шавкатом Мирзиёевым.

    Алимов призвал верующих по мере возможности участвовать в благотворительных акциях и оказывать помощь нуждающимся.

    Поездка муфтия по региону совпала с визитом в Андижанскую область Шавката Мирзиёева, прошедшим 1920 мая. Глава государства упомянул об Андижанских событиях 13-летней давности, заявив, что такие потрясения не должны повториться.

    Темы: Андижан, Ислам в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Андижан Муфтий Узбекистана Усманхон Алимов
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