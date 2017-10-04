Мухаммад Салих: «Усман Хакназаров – это Бобомурод Абдуллаев»

Лидер НДУ Мухаммад Салих утверждает, что за известным псевдонимом политобозревателя Усман Хакназаров скрывался задержанный СНБ журналист Бобомурод Абдуллаев.

Оппозиционер с 20-летним стажем, лидер партии «Эрк» и Народного движения Узбекистана (НДУ) Мухаммад Салих заявил накануне из Турции, где он проживает, что находящийся под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) РУз журналист Бобомурод Абдуллаев и есть автор, многие годы скрывавшийся под псевдонимом Усман Хакназаров.

В интервью Узбекской службе Би-би-си Салих рассказал, что с 2003 года, то есть на протяжении последних 13 лет он сотрудничал с Абдуллаевым и публиковал на сайте НДУ его статьи под псевдонимом Усман Хакназаров.

На вопрос журналиста Пахлавона Содика, не навредит ли это сообщение Абдуллаеву, находящемуся под арестом в Ташкенте с 27 сентября, Салих заявил, что убежден в обратном.

По мнению оппозиционера, огласка публицистической деятельности журналиста придаст больший вес и значение его аресту и усложнит задачу по его наказанию спецслужбам страны.

«Все должны знать, что Абдуллаев – это народный герой», – заявил Салих. — Он реализовывал свое конституционное право на свободу слова».

Чтобы рассекретить таинственного Усмана Хакназарова, предлагавшего читателям «политические триллеры» из жизни Узбекистана и его верхушки, но чаще всего – спорные сообщения и сплетни, а порой и низкосортные небылицы, Салих даже созвал в Стамбуле пресс-конференцию.

На ней он заявил следующее:

«Да, арестованный на прошлой неделе Службой национальной безопасности Узбекистана скромный журналист и есть мифический Усман Хакназаров. Статьи, опубликованные за подписью «Политолог Усман Хакназаров», приводили в содрогание не только Интернет, но и режим Каримова, а также его секретные службы.

После смерти Каримова Бобомурод Абдуллаев под тем же псевдонимом объявил цикл статей, раскрывающих коррупционные схемы руководителя СНБ Рустама Иноятова и специальных служб.

Он предупредил о саботаже со стороны СНБ либеральных реформ, осуществляемых новым президентом Узбекистана. У нас имеется много доказательств, подтверждающих, что именно эта система является главным врагом проводимых в государстве реформ.

Бобомурод Абдуллаев всей душой поверил новому лидеру и считал, что разоблачениями СНБ оказывает ему помощь в перестройке насквозь прогнившего строя. У нас есть все основания предполагать, что в следственном изоляторе СНБ Бобомурода Абдуллаева ждут пытки с применением психотропных веществ. Наши подозрения основаны на показаниях оппозиционеров, испытавших подобные пытки.

Нас беспокоит, что Бобомурода Абдуллаева ждет судьба Абдували Мирзаева, Абдуллы Утаева, демократа-оппозиционера Шоврука Рузимурадова, писателя Эмина Усмана и других людей, находившихся в оппозиции режиму и СНБ (они были убитые по время следствия и заключения).

Свои статьи Бобомурод Абдуллаев публиковал только в издании Народного движения Узбекистана, тем самым подтверждая существование открытой оппозиции отсутствию справедливости и свободы. На протяжении 14 лет он жил под большим давлением и угрозой неизбежного ареста. И это случилось».

Заговор с целью захвата власти…

Бобомурод Абдуллаев уже неделю находится под арестом. Ни его семье, ни активистам внутри страны неизвестно, в каком именно преступлении его обвиняют, на данный момент удалось узнать лишь то, что журналисту инкриминируется наиболее тяжкая статья УК Узбекистана: 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя РУз».

Наблюдающий за ходом дела Абдуллаева правозащитник из Ташкента Сурат Икрамов говорит, что за долгие годы работы на этом поприще не припомнит, чтобы в Узбекистане, известном политическими процессами над тысячами людей, применялась эта статья.