Мухаммадсалих Абутов / Вам должно быть стыдно, господин Мирзиёев

Наблюдая за празднованием Дня независимости Узбекистана 1 сентября, с сожалением отмечаю ту же ложь, ведь ни Ислам Каримов, ни Шавкат Мирзиёев за свободу и независимость не боролись…

Как один из диссидентов Узбекистана, проживающих за границей (нам все еще не позволено возвращение), я с большим вниманием слежу за всем, что происходит на родине.

Три года прошло со дня смерти первого президента-диктатора Ислама Каримова и вхождения во власть нового лидера Шавката Мирзиёева. Но декорации и речи – все те же, все та же ложь.

Мы все знаем, что президент Ислам Каримов поддерживал идею сохранения Советского Союза: он выступал с речью об этом с трибуны Верховного Совета СССР в Москве, осуждая возрождающееся национальное самосознание в некоторых республиках.

Он совершил поездку вместе с Михаилом Горбачевым в страны Прибалтики, убеждая их оставить идею национальной независимости.

Затем Каримов предал Горбачева, поддержав путч ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР) 18-21 августа 1991 года, а когда через три дня Горбачев вернулся, то узбекский лидер срочно призвал на помощь оппозиционеров из «Эрка» и «Бирлика», чтобы с их помощью объявить о независимости УзССР 30 августа.

Но на самом деле и это не имело бы никакого значения, реши все в Москве по-другому.

Узбекистан получил независимость после того, как в декабре 1991 года в Беловежской пуще (Беларусь) собрались лидеры России, Белоруссии и Украины, стран-основательниц СССР, и заявили о роспуске советской империи.

Почему Ислам Каримов хотел стать героем независимости – еще понять можно. Но зачем Шавкату Мирзиёеву поддерживать эту ложь? В нем все еще говорит его комсомольское прошлое?

Получается, что гражданам Узбекистана суждено прожить во лжи еще два десятка лет, как будто ее было мало в годы СССР, а затем во времена Каримова.

Шавкат Миромонович, после смерти Ислама Каримова Вы сказали о произволе и коррупции, распространившихся в стране, а также о том, что госорганы перестали работать на благо народа; Вы сказали, что все видели, но молчали, боясь за свою жизнь.

Но теперь Вы достигли пика карьеры, дошли до ее последней ступени, Вы – глава государства, выше нельзя! Но почему Вы не можете и теперь сказать правду? Или Вам по-прежнему страшно?

Ислам Каримов был диктатором, тут и сомневаться не приходится, но приходит на ум вопрос, а кто – новый президент страны? Он еще не проявляет откровенно диктаторских замашек, но он и не определился в том, что он демократ.

Но вся его риторика, нежелание политической конкуренции и настоящей экономической независимости граждан указывают, что Мирзиёев, скорее всего, пойдет по протоптанному Каримовым пути: политическая диктатура, экономический феодализм.

В чем Ваша цель, Шавкат Миромонович: власть и все, что к ней полагается, или реформы и прогрессивное будущее 33-миллионной страны?

Так кто же Вы, господин Мирзиёев? Диктатор или реформатор? Какую дорогу Вы выбрали для страны? В чем суть Вашей программы, кроме оглашенных пяти общих принципов, скопированных у Каримова?

На самом деле все просто. Нам не надо открывать Америку еще раз. В Конституции РУз написано, что Узбекистан является демократической республикой. Держите курс согласно Конституции страны.

Не за горами – в декабре 2019 года в Узбекистане состоятся парламентские выборы, – сделайте их по-настоящему свободными и демократическими!

Это в интересах страны, народа и Ваших, господин президент. Чтобы не оказаться через десяток лет среди мировых изгоев, со страной, снова отброшенной назад и лишенной шанса стать лучше.

Зачем третий десяток лет обманывать себя и всех вокруг?

Мухаммадсалих Абутов – блогер в Швеции, редактор сайта «Ислам и Политика»