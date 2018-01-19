Ложная история о причастности к Андижанской бойне обеспечила кокандцу Умиджону Абдуназарову жизнь в добротном доме в городе Лорене (северо-восток Франции).

Известная правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева 18 января побывала в Лорене – городе на северо-востоке Франции, где обосновался выходец из узбекистанского Коканда 40-летний Умиджон Абдуназаров.

По словам Таджибаевой, она хотела встретиться с Абдуназаровым, чтобы поговорить с ним, как и по какой причине он стал героем лживого фильма (2010 г.) и доклада (2011 г.) ассоциации «Права человека в Центральной Азии», базирующейся во Франции.

В них он, учитель французского языка кокандской школы, будет выдан за жертву и свидетеля Андижанской бойни 13 мая 2005 года. Что он якобы медик, которого арестовали после трагических событий, а спустя три месяца заключения в застенках Службы национальной безопасности (СНБ) принудили работать патологоанатомом в морге при Андижанской областной больнице, где он вскрывал сотни трупов со следами пыток и внесудебных казней.

Эта выдуманная история стала поводом для получения Абдуназаровым убежища во Франции. К французским властям с ходатайством в поддержку кокандца обращались руководитель ассоциации Надежда Атаева, проживающая в Лондоне журналистка Шахида Якуб, а также представитель влиятельной международной организации.

«Кто кого использовал: Атаева Абдуназарова или наоборот, а главное – по чьей инициативе и вине произошло злоупотребление лояльностью миграционной системы Франции, я хотела это понять», – рассказывает Ц-1 Таджибаева.

На вопрос, как она получила адрес Абдуназарова, правозащитница отвечает: «Легко». Как оказалось, кокандец зарегистрирован во Франции как частный торговец продуктами питания на рынках и лотках, на его лицензии, хранящейся в открытом доступе онлайн, указано место его проживания.

Активистка подъехала на машине к уютному двухэтажному дому, огороженному невысоким забором и внутренним садом. И, как она рассказывает, ей сразу же удалось увидеть Абдуназарова. Он смотрел на нее из окна на втором этаже. А затем, очевидно, узнав, отпрянул назад.

Мутабар его сразу узнала. Они встречались мельком в 2010 году на вокзале в Париже, где он встречал Атаеву, но та не стала представлять своего спутника. Позже Таджибаева увидела фото Умиджона, которые предоставила Ц-1 его оставленная в Коканде супруга.

Но поговорить с Абдуназаровым не удалось. К Таджибаевой из дома быстрым шагом выбежал неизвестный мужчина. Он сразу стал выражать недовольство, что машина стоит возле его дома – это нарушает его покой.

Но уже скоро выяснилось, что незнакомец в курсе многих дел Абдуназарова.

Он представился его адвокатом и заявил, что его подзащитный ни с кем говорить не будет. А затем обрушился на Таджибаеву с обвинениями, что из-за ее личной склоки с некой женщиной его клиента беспокоят из миграционной службы Франции, о нем публикуют материалы, ему присылают письма на электронную почту и т. д.

«Удивительно, – делится впечатлениями Мутабар, – я не успела рот раскрыть, он же все рассказал и выдал».

Когда очередь говорить дошла до правозащитницы, то она сказала, что ей неприятно, когда на ложных основаниях получают убежище, подрывая тем самым доверие к настоящим беженцам, которые действительно нуждаются в помощи.

И поэтому ей крайне важно выяснить, кто стоял за аферой под названием «патологоанатом из Андижана», кто несет ответственность за обман миграционных властей Франции.

«Отношение к беженцам в странах Запада становится все более негативным и нетерпимым, – говорит Таджибаева, – но случай Абдуназарова показывает, почему: слишком многие обманывают и злоупотребляют доверием европейцев».

Умиджон Абдуназаров так и не вышел на разговор с активисткой. Вскоре его представитель начал демонстративно звонить или делать вид, что вызывает полицию.

Мутабар Таджибаева развернулась и уехала.

Абдуназаров – выпускник романо-германского факультета со специализацией «французский язык» Ферганского государственного университета 2003 года.

В 2008 году он уехал во Францию, получив визу в Ташкенте. Его родные сестры, супруга, а также коллеги по работе и соседи по махалле в Коканде категорически отвергают факт, что он хоть когда-то преследовался властями Узбекистана. У него не было даже приводов в милицию, а тем более ареста и заключения под стражу после Андижанской бойни.

Его супруга Нозима Абдуназарова, воспитывающая двух сыновей без малейшей помощи от проживающего во Франции мужа, предоставила свидетельство о рождении второго ребенка, который родился в июне 2005 года, когда якобы Умиджон сидел в подвале СНБ.

Женщина вспоминала, что муж выписал ее с младенцем лично из роддома, а затем не отходил от нее и сына в первые месяцы после рождения наследника.

Для Мутабар Таджибаевой это не первый непрошеный визит к дверям дома, где проживает неоднозначная личность.

В 2013 году в престижном и дорогом районе швейцарской Женевы она посетила виллу старшей дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Этот визит ознаменовал конец империи властной и влиятельной Гугуши.

«За правдой пойду хоть куда», – улыбаясь, говорит Мутабар.