Мутабар Таджибаева: «Шавкат Мирзиёев должен остановить дочерей»

Известная правозащитница Узбекистана Мутабар Таджибаева призывает президента Шавката Мирзиёева покончить с непотизмом: это уронит имидж страны и усилит коррупцию, предвещает она.

В Узбекистане все по-прежнему: там снова сверкают дочери главы государства. Саида и Шахноза Мирзиёевы, ранее не известные широкой общественности и не замеченные хоть за сколько-нибудь важной работой, махом оказались во властных структурах страны.

В апреле старшая дочь Саида заняла должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз.

Младшая Шахноза с января прошлого года занимает должность заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Министерства дошкольного образования (МДО) РУз.

В интервью Ц-1 Мутабар Таджибаева говорит, почему президент Шавкат Мирзиёев не должен был допускать дочерей во власть и почему ему следует немедленно вернуть на их прежние роли и позиции.

– Мутабар, почему вы с такой обеспокоенностью выступаете по поводу назначений дочерей Мирзиёева, ведь они не занимают высоких должностей, как дети Нурсултана Назарбаева в Казахстане или Эмомали Рахмона в Таджикистане?

– Узбекистан – это не свободная демократия, это традиционное общество, где президент – по-прежнему не избранный слуга народа, а скорее, как падишах, царь. Да и сам факт допуска Мирзиёевым своих детей во власть указывает на то, что это не республика, а средневековое ханство, и никакой цивилизации там нет.

Тем более неприятно это наблюдать после Ислама Каримова и его дочерей Гульнары и Лолы. Их история (Гульнара сейчас в тюрьме) должна была послужить уроком новому президенту, но он повторяет то же самое.

Не забывайте, это только начало, ведь еще трех лет не прошло, как умер Каримов и пришел к власти Мирзиёев.

– Почему Мирзиёев это делает?

– Возможно, что у него небольшая команда, ему не на кого положиться, а дома дочери говорят, как они бы всё устроили, исправили. Но здесь нельзя не заметить фактов непотизма и злоупотребления властью, так как назначение обеих было непрозрачным. И, судя по всему, дочери не обладают ни опытом работы, ни должным образованием. Мы даже не знаем, получили ли они хоть какое-то образование: среднее специальное или высшее. Мы ничего о них не знаем.

– Саида и Шахноза создали себе имидж деловых и скромных женщин, может, это и так, просто им опыта не хватает?

– Я согласна с Мухаммадсалихом Абутовым, что дочери Мирзиёева выглядят фальшиво, претенциозно. Будь они настоящими прогрессивными молодыми людьми, начали бы с низов – с волонтерства, с работы по специальности и образованию.

Они же повели себя хуже сестер Каримовых. В первые десять лет правления президента Каримова его дочери Гульнара и Лола не показывались нигде, мы услышали о них лишь в последние годы. Они появились, но при этом официально оставались в области культуры, моды, благотворительности.

– То есть Саида и Шахноза уже говорят, что они власть?

– Мы видим, что они выступают как власть. Саида угрожает министрам, хокимам, не выдерживая никакой субординации или такта. Она требует от чиновников большей открытости с прессой, при этом забыла, что ее собственный отец не смел рта раскрыть при Исламе Каримове.

Шахноза выступает с заявлениями по такой важнейшей теме, как возвращенные семьи членов ИГИЛ. Данную проблему, считаю, в обществе должны обсуждать более значимые люди, профессионалы, ведь это не просто женщины и дети – это семьи террористов.

– Чем это чревато для президента и страны?

– Думаю, что такой непотизм подорвет имидж Шавката Мирзиёева в стране и мире. Уже сегодня стало понятно, что Саида просто красиво говорит, за ее словами ничего нет. Она сама не отвечает на вопросы журналистов и активистов. Это уже повод для недоверия президенту.

Но большая угроза в том, что система начнет коррумпировать дочерей Мирзиёева. Люди, видя, что дочери имеют влияние на власть, будут добиваться через них решения своих проблем: назначений на должности, получения лицензий и контрактов – всего того же, что испортило и погубило Гульнару Каримову. То есть незаслуженное присутствие детей во власти – это рассадник коррупции.

– Что еще?

– Родственники президента, вовлеченные во власть и крупный бизнес, могут быть использованы для интриг против главы государства. И сегодня это уже происходит: проживающий в Канаде деятель Исмат Хушев связывает одного из зятьев Мирзиёева с арестованным в Ташкенте журналистом Саидом-Абдулазизом Юсуповым…

Но главное, если человек не на своем месте, он наломает дров – это видно по Саиде. Следовательно, за ней и ее отцом всегда будет тянуться шлейф критики и насмешек, а значит, появится повод, чтобы глумиться над всей страной.

– Сегодня сложно представить дочерей Мирзиёева на месте Гульнары…

– А кто мог представить, что Гульнара однажды будет сидеть в тюрьме Узбекистана, окажется самым беззащитным и бесправным заключенным: она даже не знает начало и конец своего срока.

Каримов, наверное, не мог представить, что его дочь будет сидеть в тюрьме при Мирзиёеве, которого считал своим верным слугой.

Шавкат Мирзиёев наверняка будет править до смерти, за это время его дочери успеют наломать много дров, и неизвестно, как с ними поступят сегодняшние соратники их отца…

– Что же делать?

– Надо немедленно снять с с государственных должностей Саиду и Шахнозу, позволить им последовательно развиваться и расти профессионально, проходя все ступени карьерной лестницы, – тогда их заслуги будут справедливыми, и Узбекистан на самом деле продвинется вперед.

– Большое спасибо за интервью, Мутабар!