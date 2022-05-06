Мутабар Таджибаева: Зачем Салиху ложь и клевета?

Правозащитница Мутабар Таджибаева считает, что «лидер узбекской оппозиции» Мухаммад Салих прибегает ко лжи и клевете против оппонентов, так как не имеет в распоряжении репрессивного аппарата.

Президент правозащитного «Клуба пламенных сердец», известная правозащитница Мутабар Таджибаева, проживающая в изгнании во Франции, в самых нелицеприятных словах оценивает поступки лидера так называемого «Народного движения Узбекистана» и партии «Эрк» Мухаммада Салиха в отношении активистки и блогера из Хорезма Нафосат Оллошукуровой.

Ц-1 в своих материалах рассказал, как вмешательство Салиха в правозащитную деятельность Оллошукуровой осенью 2019 года в Узбекистане стоило ей ареста и трех месяцев принудительного лечения в психбольнице в Ургенче.

Когда же молодая женщина, мать двоих детей, оказалась за пределами Узбекистана на Украине, то Салих попытался привлечь ее в свою организацию. Но работа не пошла, так как она отказалась писать заказные статьи против врагов оппозиционера, что немедленно превратило саму Нафосат в мишень для клеветы и лжи, которая началась публиковаться о ней на страницах сайтов партии «Эрк».

Горячая правдолюбка Оллошукурова в марте этого года решила навестить Салиха в его доме в городке Шиле под Стамбулом (Турция), чтобы поговорить с ним начистоту лицом к лицу, но подверглась нападению со стороны седовласого 72-летнего политика, он сломал ее телефон, а затем вместе с двумя пятилетними дочками упек в турецкую тюрьму, где они провели 20 дней.

«Нет дна, на которое не упал или которого не достиг бы Мухаммад Салих в своей ненависти к людям, особенно к тем, кто любит правду и свободу», — говорит в интервью Ц-1 Мутабар Таджибаева.

По мнению правозащитницы, всему обществу в Узбекистане, особенно тем простым и наивным людям, идеалистам, давно пора понять, что Мухаммад Салих с самого начала своего появления на политической арене был ничем иным, как уродливым или искажённым, но отражением той же власти в стране, с которой он якобы боролся.

«На протяжении всей своей политической карьеры, которая началась в конце 80-х годов на волне горбачевской перестройки в СССР, Салих морочил голову народу Узбекистана, но на деле видел только себя и свою жажду власти», — говорит Мутабар.

Отсутствие истинной любви к своей стране, к своему народу — причина политического бесплодия Салиха, которое не позволило ему за все годы своей якобы оппозиционной деятельности интеллектуально обосновать идею, каким должен быть Узбекистан, к чему должны стремиться его граждане.

«Отсутствие идеи, задумки настоящего будущего Узбекистана и стало причиной, почему вся оппозиционная деятельность Салиха и свелась то к призывам бессмысленного штурма Ташкента (джихаду), то к грязной возне и пасквилям против тех, кто возражал или противоречил ему», — объясняет Таджибаева.

Конечная же цель Салиха, по мнению Мутабар, он сам. И именно поэтому он с таким остервенением нападает на тех, кто подвергает его приказы сомнению, не подчиняется ему, а тем более осмеливается возражать и критиковать его.

«Почему Салих из года в год публикует всякую грязь, идет на всякие подлости, чтобы заткнуть оппонента, — говорит правозащитница, — да потому, что у него нет МВД, СГБ, армии, чтобы силовыми средствами расправиться с человеком».

Мутабар Таджибаева рассказывает, что и сама пережила развитие отношений с Мухаммадом Салихом от хороших и уважительных до полного дна и низости с его стороны.

После выхода из тюрьмы в Узбекистане, где Таджибаева провела два года и восемь месяцев после Андижанской бойни 13 мая 2005 года (с 2005 по 2008 годы), правозащитница эмигрировала во Францию.

За границей на фоне Андижанского расстрела все оппозиционно мыслящие узбекистанцы считали необходимым объединиться, работать вместе во имя страны и народа. Естественным было собраться вокруг уже существовавшей оппозиционной базы, которую создал Салих, проживавший в изгнании с 1993 года.

Мутабар рассказывает, что впервые лично встретилась с Салихом в 2011 году в Берлине, где состоялась конференция узбекской оппозиции, увенчавшаяся созданием «Народного движения Узбекистана».

Уже на берлинской встрече Мутабар выразила свое несогласие с принятыми там решениями, в частности, она была категорически против намерения оппозиции устраивать протесты и волнения внутри Узбекистана, так как не сомневалась в самой жестокой реакции властей.

«Я выступила и сказала, что находящиеся в безопасной Европе не имеют права провоцировать людей внутри страны, а если хотите устроить протесты, то езжайте сами в Узбекистан и протестуйте, но будьте в первых рядах», — рассказывает Таджибаева.

Ее критика сразу пришлась не по вкусу Салиху, говорит она далее. Позже были и другие случаи, позволившие ей лучше узнать методы и принципы лидера «Эрка», — это распространение и нагнетание истерики по вымышленным историям, при этом безразличие к настоящим жертвам репрессий в Узбекистане.

Все это не могло не удивлять и не коробить Мутабар, и она всегда выступала, разоблачая ложь, или же критикуя оппозицию за бездействие, отсутствие помощи тем, кто томился и даже умирал в узбекских тюрьмах.

Настоящая клевета и травля на сайтах Салиха против Мутабар Таджибаевой началась в декабре 2013 года, когда к ней обратилась дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова.

Гульнара с осени 2013 года находилась в Ташкенте практически под домашним арестом. Всю мировую прессу облетели коррупционные скандалы, связанные со взятками, которые она получала от европейских телекоммуникационных компаний, а также с арестом порядка 800 млн долларов на принадлежавших ей счетах в швейцарских банках.

Находясь в беспомощном положении, Каримова обратилась к Мутабар со словами благодарности за ее работу и выражением уважения.

На что немедленно отреагировал, кто бы мог подумать, — Мухаммад Салих!

Буквально через два дня после письма Гульнары на сайте Салиха была опубликована грязная статейка о Таджибаевой, утверждавшая, что правозащитница продалась, получила деньги от президентской дочери.

Что это — зависть? Или заказ, который выполнял Салих по поручению Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, стоявшей за всей кампанией по потоплению Гульнары Каримовой, а вслед за ней и ее отца?

Клевета продолжала литься со страниц сайтов Мухаммада Салиха. По словам Таджибаевой, в то время впервые столкнувшаяся с такой подлостью, она болезненно переживала эту ложь, страдала, даже слегла в постель.

Сегодня, продолжает Мутабар, она и бровью не поведет на любую выходку Салиха и схожих с ним людей… Но понимает чувства других, кто подвергся такой наглой клевете и лжи. Это больно. Пока не привыкнешь.

Что касается поступка Нафосат Оллошукуровой, отважившейся пойти в гости к Мухаммаду Салиху, чтобы поговорить с ним лицом к лицу, то Мутабар Таджибаева считает это совершенно нормальным поступком, так ведут себя все честные и смелые люди, которым нечего скрывать.

Мутабар вспоминает, что поступала сама таким же образом. В марте 2013 года она отважилась пойти в гости к Гульнаре Каримовой, приехала к ее особняку в Швейцарии, так как хотела разоблачить роскошную жизнь дочерей Ислама Каримова.

В январе 2018 года Таджибаев отправилась в городок Лорен на северо-востоке Франции, где проживал аферист из Коканда Умиджон Абдуназаров. Этот учитель французского языка получил убежище во Франции, ложно заявив, что является жертвой Андижанской бойни, и, работая патологоанатомом в морге Андижана, наблюдал сотни жертв внесудебных казней в Узбекистане.

Мутабар хотела спросить Умиджона, как он пошел на эту ложь, как стал «героем» вымышленного доклада о внесудебных казнях, который издала на деньги европейских доноров президент «Ассоциации Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева?

«Когда человеку нечего скрывать, он хочет разобраться и выяснить до конца вопрос или отношения, он просто идет и говорит, — рассуждает Мутабар. — Если человек с противоположной стороны смел, честен и порядочен, он примет этот разговор».

После визита и к Гульнаре Каримовой в Швейцарии, и к Умиджону Абдуназарову во Франции — Мутабар Таджибаева отвечала перед полицией обеих стран, куда против нее поступили заявления. Ее обвиняли в попытке проникновения на частную территорию, Умиджон же даже обвинил в попытке покушения на его жизнь.

Мухаммад Салих, кстати, тоже обвинил Нафосат Оллошукурову в попытке его убийства. Но, по словам Таджибаевой, в любом случае лидер НДУ и «Эрка» превзошел и «дочь диктатора», и «патологоанатома», — он таки сумел запрятать в тюрьму мать вместе с двумя малолетними детьми.

«Будь у него под рукой репрессивный аппарат, или подчиняйся ему турецкая полиция или узбекская милиция, то Нафосат и ее дети вообще не вышли бы на свободу», — резюмирует Мутабар.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1