МВД РУз объявило о чистке кадров от «случайных» сотрудников

МВД РУз вечером в четверг опубликовало заявление в связи с инцидентом в Каттакурганском ОВД Самаркандской области, где оперативник заставил женщину раздеться догола.

«В каждом обществе принято, что нельзя унижать достоинство человека, что честь человека должна цениться в любой ситуации и что его права должны быть полностью гарантированы. Очень прискорбно совершение нарушений закона некоторыми нечистыми сотрудниками», – говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ведомстве подтвердили, что Санат Умаров, заснявший на видео унижения над подозреваемой в краже женщиной, уволен. Прокуратура Самаркандской области завела на него уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса («Превышение власти или должностных полномочий должностным лицом»).

МВД начало чистку рядов органов внутренних дел от «нечистых и случайно оказавшихся в них сотрудников».