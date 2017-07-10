МВД Узбекистана будет оказывать платные услуги

Отныне узбекские милиционеры будут охранять места массового скопления населения на договорной основе. Оплачивать их услуги обяжут бизнесменов.

С 1 августа 2017 года расходы Министерства внутренних дел Республики Узбекистан по охране порядка и обеспечению общественной безопасности лягут на юридических лиц, деятельность которых связана с массовым скоплением людей в общественных местах.

Речь идет о торговых рядах, продуктовых рынках, торгово-развлекательных центрах и парках отдыха.

Охрана базара — за деньги



Постановление Кабинета министров РУз «Об утверждении типового положения о подразделениях патрульно-постовой службы органов внутренних дел Республики Узбекистан по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан на договорно-правовой основе» опубликовано 5 июля на сайте обсуждения нормативно-правовых актов РУз.

Документ разработан в соответствии с постановлениями президента Шавката Мирзиёева от 12 апреля 2017 года «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел» и от 1 мая 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

Тарифы предлагается установить совместно со специалистами Министерства финансов РУз. Ориентировочно, с 1 августа юридические лица обяжут заключать договоры с МВД на предложенных им условиях.

Количество постов, маршрутов патрулирования на каждом объекте будет регулироваться, как и раньше, согласно действующим нормативам МВД РУз.

Ранее расходы на обеспечение безопасности в общественных местах правоохранительные органы брали на себя. Ни одно массовое скопление народа, будь то концерт или воскресный базар, не обходилось без стражей порядка.

Сотрудники внутренних органов бегло проверяли содержимое сумок и карманов. С введением новых правил они продолжат это делать, и для рядовых узбекистанцев ничего не изменится, но есть один нюанс.

Налогоплательщик платит дважды

Рядовые налогоплательщики, по всей видимости, будут дважды платить за обеспечение безопасности в общественных местах.

В первый раз – перечисляя налоги, на которые и содержится огромная армия сотрудников внутренних органов; во второй – покупая товары и услуги, в цену которых будет включен расход на навязанную государственную, а также внутреннюю охрану коммерческих объектов.

Очевидно, что большинству торговых центров и гипермаркетов не нужна дополнительная охрана в виде штатных сотрудников органов внутренних дел. Но отказаться от нее вряд ли получится, раз уж правительство решило регулярно «собирать» средства на нужды МВД с коммерсантов (на деле – с рядовых граждан). Такой подход уже успешно апробирован на примере «общественных» парковок в Ташкенте, неожиданно ставших платными.

Органы правопорядка стран Центральной Азии, взявшие за основу советскую модель милиции, с начала 90-х годов оказывают платные услуги.

Специальные подразделения вневедомственной охраны защищают имущество, материальные ценности предприятий, организаций и частных лиц. Однако инициатива о платной охране базаров и супермаркетов нашла отражение только в Узбекистане.