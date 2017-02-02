На Американо-узбекском бизнес-форуме обсудили низкий рейтинг РУ

Американские инвестиции сдерживает низкий экономический рейтинг Узбекистана. С таким лейтмотивом прошло заседание Американо-узбекской торговой палаты в Ташкенте.

1 февраля делегацию американских инвесторов принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он встретился с председателем Американо-узбекской торговой палаты (АУТП) Кэролин Лэмм и президентом организации Стивеном Надерни.

Мирзиёев и Лэмм обсудили перспективы увеличения торгового оборота и инвестиций в экономику Узбекистана.

Президент Узбекистана заявил о необходимости привлечения передового опыта, технологических достижений ведущих американских компаний.

Лэмм заверила собеседника, что американо-узбекские отношения будут и впредь активно развиваться. На этом формальная часть встречи была завершена.

Узбекистан жалуется – США обещают

Следом началась работа бизнес-форума, на котором Узбекистан представляли члены правительства и деловых кругов, а США – делегаты ведущих компаний и государственных учреждений.

В заседании приняли участие представители General Electric, General Motors, Cameco, Caterpillar.

Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли РУ Эльер Ганиев посетовал на низкий рейтинг Узбекистана по классификации страновых рисков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Мы до сих пор относимся к шестой категории (ОЭСР). Конечно же, это препятствие, и прежде всего препятствие на пути американских инвестиций и американских поставок. Без финансового обеспечения говорить об эффективной торговле не приходится», – приводит его слова Sputnik со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Ганиева, доходит до абсурда, когда Узбекистан приобретает американские самолеты Boeing за китайские кредиты.

Низкий рейтинг Узбекистана в ОЭСР не позволяет Ташкенту эффективно использовать американские финансовые ресурсы. Узбекистану должна быть присвоена как минимум четвертая строчка в классификации ОЭСР, заключил он.

Кэролин Лэмм в ответ пообещала совместные проекты на сумму три миллиарда долларов.

Почему ОЭСР сдерживает развитие Узбекистана?

Товарооборот между Узбекистаном и США по итогам 2016 года увеличился в 1,7 раза и составил почти 454 млн долларов. В совокупном внешнеторговом обороте Узбекистана эта цифра едва дотягивает до 2%. Первая экономика мира не торопится инвестировать в страны с высокими кредитными рисками.

ОЭСР – экономическая организация 35 развитых стран, на которые приходится 60% от мирового ВВП. Эксперты международного института устанавливают общемировые стандарты – от сельского хозяйства до налогообложения.

Цель ОЭСР – содействие мировому экономическому росту при поддержке демократических институтов.

Классификатор страновых рисков ОЭСР, о котором говорил Ганиев, отражает способность государств обслуживать свой внешний долг. Чем ниже страна в рейтинге, тем дороже ей обходятся международные кредиты. Организация ранжирует страны по восьми группам риска – от 0 до 7.

Недостоверность официальной статистики, непрозрачность работы государственных органов, высокий уровень коррупции и бюрократии не позволяет Узбекистану подняться в рейтинге ОЭСР, а значит, рассчитывать на доступные кредиты.

Ранее проект ПРООН по продвижению электронного правительства порекомендовал Узбекистану предать огласке данные Узбекистана по ВВП, бюджету, расходам, тендерам и государственным закупкам. Эксперты ООН уверяют, что благодаря этому улучшится инвестиционный климат в стране.