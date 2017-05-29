На Чимгане разбился французский дипломат

Сотрудник посольства Франции в Узбекистане Франсис Делег упал на скалы на горном массиве Чимган из-за складывания крыла его параплана.

27 мая на горном массиве Чимган, в 80 км от Ташкента, разбился пилот-парапланерист – сотрудник посольства Франции в Узбекистане.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке известный альпинист, парапланерист и инструктор горных видов спорта Георгий Требисовский.

По его словам, дипломат погиб от падения на скалы: у его параплана произошло частичное складывание крыла, а высоты и времени для выравнивания или использования запасного парашюта не хватило.

На сайте французского посольства сообщается, что погибший – Франсис Делег – занимал должность регионального руководителя службы оперативной безопасности, также компетентного по Таджикистану и Туркменистану.

Персонал посольства выразил соболезнования его семье, близким, а также коллегам по предыдущей службе в посольствах и национальной полиции Франции.

Узбекские парапланеристы рассказали Ц-1, что Франсис, которого все называли профессионалом, получившим лицензию пилота во Франции, летал два-три раза в месяц.

Опасаются закрытия полетов

Требисовский пишет, что после гибели французского дипломата сразу же нашлись люди, которые начали кричать о необходимости запрета полетов.

«Никто не может запретить людям рисковать, тем более профессионалам. Полеты в тандеме с пассажирами совершенно безопасны. Их проводят самые опытные пилоты, имеющие многолетний стаж в определенных проверенных местах, а при увеличении силы ветра и изменении его направления информация с земли передается пилотам, и они уходят на посадку», – говорит Требисовский.

Также пользователи соцсетей вспоминают, что ограничения полетов были введены после гибели на Чимгане в 2009-м опытного парапланериста из Германии Роланда Гейгера. После трагического случая запретили подниматься с парапланом на канатной дороге, ведущей на Бельдерсай (Чимган).