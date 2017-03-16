На дорогах Ташкента включили видеокамеры – водители в шоке

За первые полтора дня камеры в столице Узбекистана «записали» больше десяти тысяч штрафов. Водители получат квитанции по почте в течение десяти дней.

С 15 марта в столице Узбекистана введена автоматическая видеофиксация нарушений ПДД – превышения скорости и проезда на красный свет.

Чтобы избежать штрафа, водители пытаются ездить намного осторожнее, чем спровоцировали большие пробки на дорогах.

Первая квитанция

Вчера в группе Фейсбука «Водители Ташкента» была опубликована и первая штрафная квитанция. Похоже, кто-то из сотрудников ГАИ сфотографировал протокол перед отправкой.

Нарушительница из Ферганской области получит «письмо счастья» на 299 тысяч сумов (38 долларов США по черному курсу).

Адресатам первые уведомления о штрафах начнут приходить только на следующей неделе – все зафиксированные камерами нарушения ПДД будут оформлены в течение трех дней и отправлены автовладельцу по почте.

У почтальонов есть десять дней на доставку распечатки со штрафами адресату.

Больше десяти тысяч штрафов

За полтора дня работы видеокамеры, установленные на 115 перекрестках Ташкента, зафиксировали более десяти тысяч нарушений ПДД (по данным на 12.00 16 марта). Об этом сообщил замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев, пишет Газета.уз.

Пробки из-за ремонта

В заторах водители винят не только введение камер на дорогах, но и хаотичные ремонтные работы.

«Разметку делать надо ночью, а в час пик кучу мест в городе перекрыли из-за этого. Ну и, народ, учитесь водить: не прыгайте между полосами», – возмущается Фаррух Сатышев в группе Фейсбука «Водители Ташкента».

Одна из участниц сообщества считает, что камеры включили преждевременно. «Камеры работают, во многих местах стоп-разметки не видны. Вот все достроили бы, нарисовали все четко и ясно, а потом уже включали бы свои камеры! На Хамзе и на Бунедкоре кошмар что творится», – комментирует автолюбительница.

Купить радар или ездить на метро?

В социальных сетях водители говорят, что придется чаще ездить на метро, а машины упадут в цене.

Также пользователи интересуются стоимостью радаров, которые определяют приближение автомобиля к камере и через мобильные приложения предлагают водителю оптимальную формулу движения.

Некоторые автолюбители задумываются над тем, чтобы меньше ездить на машине, прогнозируют подорожание услуг такси, ведь таксисты будут нести дополнительные расходы в виде штрафов.

Один из участников сообщества поясняет, что видеокамеры фиксируют среднюю скорость автомобиля, а не мгновенную. То есть если разогнаться до 120 км/ч, а затем накатом двигаться до следующего светофора, то камера на этом участке зафиксирует среднюю скорость – 60 км/час.

О пользе нововведения тоже говорят: «Стоишь на красный – все стоят и молчат. Загорается желтый – все спокойны, никто не сигналит, на нервы не действует! Вот что штраф животворящий делает», – пишет Шавкат Т.

Высокие штрафы

За проезд на красный свет в Узбекистане нарушитель выплатит штраф в размере двух минимальных зарплат (около 40 долларов США по курсу черного рынка).

«Штрафы за нарушение скоростного режима будут зависеть от того, насколько водитель превысил скорость, и варьироваться от одного до семи минимальных размеров оплаты труда (20−140 долларов по курсу ЦБ)», – сообщил представитель УБДД агентству Регнум.

Водитель, нарушивший ПДД, должен будет в срок до 60 дней оплатить штраф, иначе машину придется поставить на штрафстоянку.

На втором этапе камеры будут фиксировать все нарушения ПДД: даже пользование мобильным телефоном и не пристегнутый ремень безопасности.

Пока же за эти и другие виды нарушений на дорогах столицы штрафуют дежурные патрули УБДД Ташкента.