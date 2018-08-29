У Узбекистана – три «золота» по курашу на Азиатских играх

Победа трех представителей национальной борьбы кураш вернула Узбекистан в десятку лидеров Азиатских игр. У команды – девять золотых медалей после десяти соревновательных дней.
Днем 28 августа в финале весовой категории до 66 кг встретились два узбекистанца: Маруф Гайбуллоев и Руслан Буриев. Победу праздновал Гайбуллоев.
Золотую медаль в весе свыше 90 кг завоевал Мухсин Хисомиддинов. В этой же весовой категории «бронзы» удостоился Нурбек Тураев.
Гулнор Сулайманова, выступающая в весе до 52 кг, в финале победила спортсменку из Индии Пинки Балхара. Бронзовая медаль досталась Ойсулу Абдумаджидовой.
Ранее серебряную награду в художественной гимнастике сборной принесла Сабина Ташкенбаева.
Сегодня узбекистанские спортсмены поборются за победу в синхронном плавании, дзюдо, боксе, кураше, гребле на байдарках и каноэ, а также в различных видах легкой атлетики.
На текущий момент Узбекистан, чьи атлеты завоевали 38 медалей различной пробы, в общекомандном зачете Азиады занимает девятое место.