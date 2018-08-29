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    У Узбекистана – три «золота» по курашу на Азиатских играх

    Победа трех представителей национальной борьбы кураш вернула Узбекистан в десятку лидеров Азиатских игр. У команды – девять золотых медалей после десяти соревновательных дней.

    Фото: НОК РУз
    Фото: НОК РУз

    Днем 28 августа в финале весовой категории до 66 кг встретились два узбекистанца: Маруф Гайбуллоев и Руслан Буриев. Победу праздновал Гайбуллоев.

    Золотую медаль в весе свыше 90 кг завоевал Мухсин Хисомиддинов. В этой же весовой категории «бронзы» удостоился Нурбек Тураев.

    Гулнор Сулайманова, выступающая в весе до 52 кг, в финале победила спортсменку из Индии Пинки Балхара. Бронзовая медаль досталась Ойсулу Абдумаджидовой.

    Ранее серебряную награду в художественной гимнастике сборной принесла Сабина Ташкенбаева.

    Сегодня узбекистанские спортсмены поборются за победу в синхронном плавании, дзюдо, боксе, кураше, гребле на байдарках и каноэ, а также в различных видах легкой атлетики.

    На текущий момент Узбекистан, чьи атлеты завоевали 38 медалей различной пробы, в общекомандном зачете Азиады занимает девятое место.

    Источник:Ц-1
    Темы: Спорт, Узбекистанцы за границей
    Теги: Азиада Азиатские игры кураш Узбекистан
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