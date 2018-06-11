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    На Рамазан хайит узбекистанцы отдохнут три дня

    В честь завершения мусульманского поста Ураза (Руза) узбекистанцы отдохнут три дня. Предположительно, с 15 по 17 июня.

    Мечеть в Ташкенте во время Рамадана; фото: Умида Ахмедова (с)
    Мечеть в Ташкенте во время Рамадана; фото: Умида Ахмедова (с)

    Празднование Ураза-байрам в Узбекистане в этом году выпадает на 16 июня. Согласно указу президента об установлении нерабочих дней в 2018 году, выходным считается день, ближайший к дате религиозного праздника. Глава государства вскоре утвердит дополнительный выходной день.

    Традиционно Ураза-байрам, или, как его еще принято называть хайит, отмечается три дня. В первый праздничный день мусульмане идут в мечеть на проповедь, накрывают столы, приглашают родных и близких в гости, раздают пожертвования бедным и навещают могилы усопших родственников.

    Источник:Ц-1
    Темы: Праздники и празднования, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
    Теги: выходные Рамазан Ураза Ураза байрам хайит
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