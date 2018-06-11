На Рамазан хайит узбекистанцы отдохнут три дня

В честь завершения мусульманского поста Ураза (Руза) узбекистанцы отдохнут три дня. Предположительно, с 15 по 17 июня.

Празднование Ураза-байрам в Узбекистане в этом году выпадает на 16 июня. Согласно указу президента об установлении нерабочих дней в 2018 году, выходным считается день, ближайший к дате религиозного праздника. Глава государства вскоре утвердит дополнительный выходной день.

Традиционно Ураза-байрам, или, как его еще принято называть – хайит, отмечается три дня. В первый праздничный день мусульмане идут в мечеть на проповедь, накрывают столы, приглашают родных и близких в гости, раздают пожертвования бедным и навещают могилы усопших родственников.