На свободе еще один политузник Узбекистана – Ганихон Маматхонов!

Сегодня из колонии в Карши вышел 67-летний правозащитник Ганихон Маматхонов, находившийся в неволе на протяжении восьми лет, сообщает общество «Эзгулик».

По данным правозащитного общества «Эзгулик», Ганихон Маматхонов, активист из Ферганской области Узбекистана, получил досрочную свободу по решению суда Каршинского района по гуманитарным причинам.

Васила Иноятова, руководитель «Эзгулика», в момент написания статьи находившаяся рядом с Маматхоновым, рассказала, что он очень рад освобождению, но она, глядя на Ганихона, считает, что иного и быть не могло.

«Он болен, старый человек находился очень долго в неволе», – сказала Иноятова.

Освобождение Маматхонова – это важное общественно-политическое событие в Узбекистане, говорится в заявлении «Эзгулика», которое не оставляет сомнений, что на свободу будут выходить и другие осужденные активисты гражданского общества.

Новая политика нового президента

Общество «Эзгулик» поблагодарило Министерство внутренних дел Узбекистана за организацию освобождения политических узников.

Маматхонов стал одним из последних «громких выходов» из узбекской тюрьмы. На прошлой неделе на свободу вышел правозащитник из Ташкента Азгам Тургунов, за неделю до него – журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов, за несколько дней до последнего – активист из Джизакской области Азам Фармонов.

Очевидно, что за освобождением политузников стоит новая политика президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Его намерение освободить из тюрем страны людей, осужденных за правозащитную или журналистскую деятельность по времена его предшественника Ислама Каримова, проявилось уже в начале 2017 года.

В феврале на свободу вышел журналист Мухаммад Бекжан, брат лидера оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ) Мухаммада Салиха. Затем последовало освобождение и других политузников.

Арест после после жалобы

Ганихон Маматхонов, занимавшийся в Ферганской области защитой прав фермеров, был арестован 10 октября 2009 года.

Поводом для этого стало заявление на него, написанное по чьей-то инициативе председателем одного из фермерских хозяйств в Ферганское отделение СНБ (Служба национальной безопасности).

В нем председатель писал, что в результате оптимизации земель, проведенной хокимом района, 120 гектаров земли, относившихся к фермерскому хозяйству, вернули в земельный резерв района, однако на самом деле эта земля была выделена другим фермерам.

В заявлении были также указаны «факты», что, когда председатель обратился к Маматхонову за помощью, тот попросил у него взятку в 6 млн сумов, а в качестве аванса перед началом дела требовал 500 тысяч сумов.

В том же году решением суда в Фергане активист был осужден на пять лет и два месяца за «мошенничество» и «взяточничество».

В 2014 году, когда первоначальный срок лишения свободы закончился, Маматхонов был заново осужден на два года и три месяца за якобы нарушение режима места лишения свободы.

А когда завершился и этот срок, то в 2016 году его продлили еще на два года и четыре дня.