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    На телевидении Узбекистана появится передача об исламе

    На государственном телеканале «Маданият ва Маърифат» («Культура и просвещение») в честь месяца Рамадан появится ежедневная телепередача о Коране.

    Коран; фото: islamcenter.uz
    Коран; фото: islamcenter.uz

    О запуске телепередачи «Қуръони карим маърифати» («Просвещение Корана») сообщило Управление мусульман Узбекистана.

    В Национальной телерадиокомпании РУз заявили, что просветительская программа создается с участием известных отечественных богословов. В настоящее время ведутся съемки.

    «Вы можете смотреть эту программу каждый день в течение месяца во время сухура (прием пищи рано утром) и ифтара (вечернее разговение)», уточнили в пресс-службе ведомства.

    Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 17 мая и продлится до 15 июня.

    Темы: Ислам в Центральной Азии, Узбекистан после Каримова
    Теги: ислам телевидение телепередача Узбекистан
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