На телевидении Узбекистана появится передача об исламе

На государственном телеканале «Маданият ва Маърифат» («Культура и просвещение») в честь месяца Рамадан появится ежедневная телепередача о Коране.

О запуске телепередачи «Қуръони карим маърифати» («Просвещение Корана») сообщило Управление мусульман Узбекистана.

В Национальной телерадиокомпании РУз заявили, что просветительская программа создается с участием известных отечественных богословов. В настоящее время ведутся съемки.

«Вы можете смотреть эту программу каждый день в течение месяца во время сухура (прием пищи рано утром) и ифтара (вечернее разговение)», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 17 мая и продлится до 15 июня.