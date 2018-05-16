Начат официальный визит Шавката Мирзиёева в Вашингтон

16 мая президент РУз Шавкат Мирзиёев встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Планируется подписать 40 документов на сумму 8,5 млрд долларов.

Главы двух государств проведут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном формате. В тот же день в честь Шавката Мирзиёева состоится официальный прием, на который приглашены руководство США, главы министерств, а также представители американских деловых кругов.

17 мая президент РУз отправится в Пентагон, где обсудит вопросы военно-технического сотрудничества и региональной безопасности с министром обороны США.

У Мирзиёева также запланирована встреча с главой Всемирного банка. Среди прочего, стороны обсудят инвестиционный климат Узбекистана, рассказал пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов.

Делегация РУз прибыла в Вашингтон вечером 15 мая и разместилась в бывшей президентской резиденции Blair House.

Во время штатной остановки в Лондоне Мирзиёев встретился с замглавы Форин-офиса Аланом Дунканом.