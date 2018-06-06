Надежда Атаева распространила ложь об Андижанской бойне 13 мая 2005 года

Надежда Атаева, президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии», хотела иметь «свою историю» об Андижанской бойне – расстреле демонстрации в городе правительственными войсками Узбекистана 13 мая 2005 года.

С трибуны Европарламента в Брюсселе она распространила выдумку о липовом свидетеле и жертве – лжепатологоанатоме из Андижана.

4 мая 2010 года в здании Европейского парламента в Брюсселе (Бельгия) состоялся «круглый стол» под названием: «Узбекистан: пять лет после Андижана».

Организатором этого мероприятия значились: Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line, Open Society Foundation, Free Press Unlimited, «Узбекистанская инициатива – Лондон», ассоциация «Права человека в Центральной Азии», Международная федерация по правам человека (FIDH), «Международная кризисная группа» (ICG) и Узбекско-немецкий форум по правам человека.

Ключевым же моментом «круглого стола» должен был стать показ фрагментов нового документального фильма «Истории Андижана», в котором дает показания некий патологоанатом.

Его личность «по соображениям безопасности» будет скрыта, он предстанет в фильме в полумраке, прячущим свою внешность, и с измененным голосом.

Но гарантом его аутентичности и подлинности рассказанной им истории будет выступать Надежда Атаева, проживающая во Франции руководитель ассоциации «Права человека в Центральной Азии».

Весной 2011 года на основе этой истории патологоанатома ассоциация Атаевой издаст отчет: «Мучители наши знают, что не предстанут перед законом».

Работавшая в то время с Атаевой активистка из Узбекистана Дилором Исхакова утверждает, что если в момент выхода фильма Атаева могла не знать всего о личности своего героя, то за полгода до выпуска отчета, уже осенью 2010 года, ей было известно, что патологоанатом фальшивый, но это ее не остановило.

Расследование Ц-1 и ряда правозащитников Узбекистана подтвердило, что за медика, свидетеля и жертву Андижанской бойни, который якобы был арестован в мае 2005 года, а затем, с сентября 2005-го по февраль 2006-го, был принужден работать в морге при областной андижанской больнице, был выдан Умиджон Абдуназаров – учитель французского языка из соседнего города Коканда.

То, что именно Абдуназаров был героем фильма Атаевой, подтвердила проживающая в Лондоне журналистка Шахида Якуб, работавшая ранее на Би-би-си и радио «Свобода». Именно она снимала его для фильма Атаевой.

Для родных и коллег Умиджона Абдуназарова в Коканде стало шоком и откровением, что он мог говорить о себе как о жертве Андижанской бойни, а тем более представляться медиком.

Ныне 40-летний Абдуназаров раньше проживал в жилом массиве «Навои», на окраине Коканда, в стандартной трехкомнатной квартире четырехэтажного дома.

Вахиджон Ашуров, председатель махаллинского комитета «Истикбол», в чье ведомство входит дом Абдуназаровых, уверенно сообщил Ц-1, что его сосед уехал из Узбекистана в 2008 году на заработки и проживает во Франции. Ныне покойная мать Абдуназарова несколько раз навещала его там.

На вопрос: «Находился ли Абдуназаров под арестом в 2005 году и мог ли бежать из страны как беженец?» – председатель махалли отвечает категорическим отрицанием.

По словам Ашурова, если кто-то подвергается аресту, то в махаллю в обязательном порядке приходит уведомление. Затем он делится, что из его махалли после Андижана был арестован один человек, который до сих пор находится в неволе.

В кокандской школе № 32, где Умиджон Абдуназаров преподавал, Ц-1 с уверенностью подтверждают, что Абдуназаров работал учителем и преподавал предмет «Основы национальной независимости и основы духовности».

Директор школы Гульчехра Каюмова даже сделала две копии с приказов о зачислении Умиджона Абдуназарова на работу в августе 2004 года и его увольнении с февраля 2006-го. Оба документа Каюмова заверила подписью и печатью от 30 августа 2017 года.

Нафисахон Абдуназарова, старшая сестра Умиджона Абдуназарова, эмоционально реагировала на вопросы о брате: «Кто вам сказал, что он был в заключении? – возмущенно говорит она. – Он никогда не подвергался аресту, он не такой человек, он все время был в Коканде».

«Он ничего не имел общего с Андижаном!» – повышает она голос в ответ на объяснение, что Умиджон проходит в изданном во Франции отчете ассоциации «Права человека в Центральной Азии» как жертва Андижанских событий, находившаяся под арестом все лето 2005 года.

Но окончательно сестру Абдуназарова выводит из себя вопрос: «Работал ли ее брат патологоанатомом в андижанском морге после освобождения?»

«В морге? Что ему делать в морге? Он вообще никогда не работал в Андижане!» – заявляет она.

Известные правозащитницы Узбекистана Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова в сентябре 2017 года нашли в Коканде Нозиму Абдуназарову – супругу Умиджона Абдуназарова.

Женщина рассказала, что муж практически бросил ее в 2008-м, уехав во Францию. Но Нозима категорически отрицает, что супруг бежал от преследования властей.

Она говорит, что ее муж никогда не подвергался арестам или приводам в милицию, и в доказательство слов, что летом 2005 года Умиджон не мог находиться за решеткой, рассказывает о рождении в июне того года в семье второго сына – Анвара.

«Умид был очень заботливым мужем, – говорит Нозима. – Когда я была беременна, он из дома никуда не уезжал. А после рождения Анвара тем более все время находился дома: ухаживал за мной и детьми».

Надежда Атаева не ответила ни на один из запросов Ц-1 касательно личности патологоанатома – героя ее документального фильма.

Но по сей день она продолжает распространять лживый доклад на своем сайте, несмотря на абсолютное разоблачение лжепатологоанатома.

Не осудила эту ложь ни одна из международных организаций, присутствовавших в Брюсселе в 2010 году на презентации фильма Атаевой о лжепатологоанатоме.