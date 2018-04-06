Налоговая реформа в Узбекистане. Что она изменит?

Зарплаты в Узбекистане перестанут платить «в конвертах», товары и услуги станут дешевле?.. Ц-1 разбирает, чего ждать от налоговой реформы рядовым узбекистанцам.

В Узбекистане продолжается обсуждение проекта концепции налоговой реформы на 2018–2020 годы.

Экономисты и бизнесмены говорят, что реализация «революционного документа» сделает из Узбекистана страну с одной из лучших систем налогообложения в мире.

И уже через пять-семь лет можно будет говорить об «узбекском экономическом чуде». Ц-1 решил выяснить, как налоговая революция отразится в первую очередь на жизни рядовых узбекистанцев.

Будет ли «белая» зарплата?

Проектом предусмотрено значительное сокращение «зарплатных» налогов. Сейчас работодатели обязаны отчислять до 22,5% в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ), еще столько же и даже больше – социальных и страховых платежей.

Высокая налоговая нагрузка вынуждает их платить зарплаты в конвертах, а в налоговых декларациях указывать малые суммы.

Концепция предлагает объединить эти платежи в единый НДФЛ с плоской шкалой налогообложения в размере 25%. Величина доходов при этом не будет влиять на процент. Сейчас в стране действует прогрессивная система налогообложения, при которой люди с высокой зарплатой платят больше налогов, чем люди с низкими доходами.

При этом эксперты предлагают упразднить или же сократить до минимума единый НДФЛ для налогоплательщиков с низкими доходами. Некоторые работодатели предлагают перенести налоговое бремя на сотрудников: тогда, мол, и будут «белые» зарплаты, и бюджет получит больше средств.

Эксперт Юлий Юсупов в интервью телеканалу UzReport заявил, что при двукратном снижении «зарплатных» налогов у работодателей будет больше поводов платить сотрудникам «белую» зарплату.

Ставка НДС упала с 20% до 12%. Цены снизятся?

Месяц назад Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Узбекистану снизить налог на добавленную стоимость (НДС). Такая высокая ставка, по мнению аналитиков МВФ, подходит развитым странам Западной Европы, а не развивающимся экономикам.

В проекте концепции налоговой реформы предлагается снизить НДС с 20% до 12% и не допустить того, чтобы этот налог взимался со всего оборота, а не только с добавленной стоимости.

НДС – налог, который накладывается на любой товар или услугу с ценником выше себестоимости. Например, на приготовление порции плова ушло 3 тысячи сумов. Повар продает порцию за 5 тысяч, значит, НДС будет вычтен с 2 тысяч сумов (240 сумов по новой ставке и 400 – по старой).

Логично предположить, что снижение ставки НДС приведет к более низким ценам на товары и услуги. Но индивидуальные предприниматели (ИП) раньше вовсе не платили НДС.

ИП с годовым оборотом менее 1 млрд сумов (123 тысячи долларов) смогут и дальше не платить НДС, заменив его на налог с выручки в размере 5%.

Крупный бизнес, получивший беспрецедентные налоговые льготы в виде снижения НДС, отмены налога на прибыль (кроме страховых компаний и коммерческих банков) и отмены платежей в целевые фонды, наверняка скорректирует цены на товары и услуги в сторону уменьшения.

Но практика показывает, что льготы больше идут на сдерживание роста цен (нельзя забывать про инфляцию). А если цены и упадут, то это будет временно.

Импорт станет дешевле?

В Узбекистане поэтапно упраздняют или снижают акцизы и таможенные пошлины на товары, не производимые в стране. Об этом как одном из факторов стимулирования потребительского спроса сказано в проекте концепции налоговой реформы.

Например, в первом квартале 2018 года благодаря этому некоторые категории продуктов питания подешевели. В частности, растительное масло – на 3,2%, мука – на 2,2%, картофель – на 6,2%.

С 1 мая полностью отменяются пошлины на живую рыбу, бананы, часы, драгоценные металлы, велосипеды, печатные книги, мороженое и другие товары. К примеру, сейчас килограмм бананов в Узбекистане стоит 30 тысяч сумов (почти 4 доллара). Для сравнения: в Казахстане – вдвое-втрое дешевле.

Акцизы на алкоголь, табачные изделия, одежду, посуду будут снижены в несколько раз. При этом отменят льготы при ввозе отдельных категорий товаров.

Итог: есть все основания ждать снижения цен на отдельные импортные товары и услуги… но с оглядкой на курс доллара.

Я потерял чек. Как вернуть товар?

Одним из новшеств налоговой реформы станет электронизация расчета налогов. Концепцией обещано внедрение электронных кассовых приборов и технологии хранения данных блокчейн. То есть, если вы купите рубашку и потеряете бумажный чек, вы легко вернете товар при необходимости, получив электронный чек по почте.

Информация о покупке будет храниться в реестре блокчейн, куда автоматически будут заноситься данные со всех электронных касс.

Я работаю неофициально. Мне нужно будет платить налоги?

Если вы, к примеру, помимо основной работы читаете лекции или зарабатываете подбором индивидуальных туров, вы должны декларировать дополнительные доходы.

Но если вы нигде не работаете официально и фактически являетесь фрилансером, придется регистрироваться в налоговых органах как индивидуальный предприниматель.

Сейчас Минтруда РУз разрабатывает дополнения в Трудовой кодекс. В документе пропишут порядок и условия трудовой деятельности, учет стажа и ведение электронной трудовой книжки. Стаж учтут, если фрилансер продемонстрирует сведения об оплаченных налогах.

Подать заявление на регистрацию ИП можно на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). После этого требуется оплатить пошлину, отдать деньги за разработку эскиза, изготовление печати и открытие счета в банке. На все уйдет 300 тысяч сумов (38 долларов).

За репетиторскую деятельность в месяц положено платить фиксированный налог в размере двух размеров минимальных заработных плат (МРЗП) – 344 480 сумов (43 доллара), а также страховой взнос в размере одной «минималки» – 172 240 сумов (21 доллар).

За розничную торговлю продовольственными товарами ежемесячный налог составит 1,72 млн сумов (210 долларов).

В проекте концепции сказано, что система фиксированных налогов для ИП, работающих без организации юридического лица, будет критически пересмотрена. Ожидается, что в перечень таких ИП попадут фрилансеры, в том числе производящие хендмейд.