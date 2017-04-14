Наманганский имам оштрафован за проповеди в санатории

Власти Наманганской области Узбекистана пресекли возможность для граждан лечиться в санатории «Чаткал» и слушать лекции об исламе: проповедовавший там имам наказан.

Ахмаджон Эшматов, 44-летний имам-хатиб мечети «Саидджалалходжа» в кишлаке Чодак Папского района Наманганской области в начале апреля предстал перед судом.

Его обвиняли в чтении проповедей в санатории «Чаткал», находящемся в системе Федерации профсоюзов страны, без надлежащего разрешения и лицензии.

В итоге суд Папского района признал имама виновным по статье 241 Кодекса об административной ответственности Узбекистана – «Нарушение порядка преподавания религиозных учений» и приговорил к выплате штрафа в 10 минимальных размеров заработной платы (около 230 долларов США).

По словам одного из жителей кишлака Чодак, участвовавшего в процессе против имама, подсудимый признал свою вину: он понял, что «религиозная пропаганда в санатории или других несанкционированных местах без соответствующего разрешения противоречит закону».

Сотрудник милиции Папского района, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что после намаза имам Эшматов разъяснял некоторым отдыхающим догмы шариата.

Чодакские приверженцы имам-хатиба говорят, что после суда он впал в некую растерянность. Кроме того, имама предупредили в Службе национальной безопасности (СНБ), что в случае продолжения подобной деятельности его могут привлечь к уголовной ответственности.

В соответствии с требованиями Уголовного кодекса и Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан преподавание религиозных вероучений без специального религиозного образования и без разрешения центрального органа управления религиозной организации, а равно преподавание религиозных вероучений в частном порядке запрещены.

Как сообщил редакции один из читателей Ц-1, недавно Каршинским районным уголовным судом в Кашкадарьинской области к штрафу в размере двух минимальных размеров заработной платы был приговорен 76-летний Абдусамат Абдурахимов, обучавший в незарегистрированной мечети кишлака двух человек.