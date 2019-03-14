Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Наманганский преподаватель не в психушке и продолжает борьбу…

    Сирожиддин Ашуров, оказавшийся под угрозой помещения в психушку за защиту своих прав – он был избит студентами за плохие оценки, – обратится в Генпрокуратуру РУз.

    Сирожиддин Ашуров; скриншот
    Сирожиддин Ашуров; скриншот

    Ц-1 писал, что бывший преподаватель Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ) Сирожиддин Ашуров с середины февраля этого года находится под угрозой принудительного лечения.

    Наманганская областная прокуратура, не поставив его в известность, организовала Ашурову интервью с психиатрами, которые вынесли заключение о его недееспособности. 21 февраля следователи прокуратуры сообщили Сирожиддину, что его в любой момент могут забрать в психушку.

    Накануне, 13 марта, в интервью Ц-1 Ашуров рассказал, что пока остается дома, медики из психбольницы у него не показывались.

    Комиссия Генпрокуратуры

    Пользуясь имеющимся в его распоряжении временем, мужчина решил обратиться с заявлением в Генпрокуратуру Узбекистана с просьбой создать специальную комиссию для изучения деятельности своих областных коллег и справедливого рассмотрения дела, которое тянется уже семь лет.

    «Я надеюсь, что комиссия разберется с этими откровенными должностными и уголовными преступлениями, а также обратит внимание на методы работы своих областных коллег, далеко выходящие за рамки закона и порочащие честь мундира», – рассказал о своих намерениях Ц-1 Сирожиддин Ашуров.

    Мужчина уже подготовил пакет соответствующих документов и планирует в самое ближайшее время послать их на несколько адресов.

    «5 марта я уже отправил свое обращение в Наманганскую областную прокуратуру и руководителю Службы госбезопасности, где изложил ту отвратительную историю, когда мне подстроили встречу с врачами психиатрической больницы», – говорит экс-преподаватель.

    В заявлении он также просит выдать ему на руки копию психиатрического заключения, которое прокуратура не выдает ни ему, ни его адвокатам.

    Избиение изменило жизнь мужчины

    Сирожиддин Ашуров уверен, что прокуратура намеренно тормозит расследование по факту его избиения в 2012 году группой студентов из НИТИ, так как в нем участвовал сын высокопоставленного чиновника, имеющего тесные связи с правоохранительными органами.

    Речь идет об Азаме Султанове, хокиме Папского района – одного из самых больших в области. На момент совершения нападения на Ашурова его сыном Гуломом Султановым и товарищами он являлся заместителем хокима Наманганской области и курировал работу правоохранительных органов.

    История, которая никак не найдет справедливого завершения, началась 17 февраля 2012 года. В отместку за незачеты по политологии несколько студентов вечером напали на Ашурова, избили его, при этом проломив голову, и скрылись с его личными вещами.

    С тех пор потерпевший пытается привлечь к ответственности своих обидчиков, но, несмотря на то что имена всех нападавших известны, дело до сих пор не дошло до суда.

    Кроме того, после случившегося преподаватель лишился работы в вузе на основании того, что якобы не прошел переаттестацию.

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование в Узбекистане, Права человека в Узбекистане
    Теги: Наманган права человека в Узбекистане Сирожиддин Ашуров
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Избитого студентами наманганского преподавателя хотят упечь в психушку

    Наманганский преподаватель Сирожиддин Ашуров, семь лет пытающийся наказать избивших его студентов, может оказаться в психушке. Заключение о его «невменяемости» – уже в прокуратуре.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Политика

    Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

    Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / «Оскорбление» пророка и безграмотность властей Узбекистана

    Высказывание Наргизы Рахимовой о многоженстве с упоминанием пророка Мухаммада звучит грубо и развязно – непозволительный тон для чиновника, обязанного знать о положении и настроениях в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Поборники ислама в Узбекистане задают тон в Сети. Власти молчат…

    Неловкое высказывание чиновницы РУз с упоминанием пророка Мухаммада вызвало ее травлю в Сети поборниками ислама, но самым красноречивым в этой истории стало молчание и недееспособность властей.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Политика

    Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

    Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

    Узбекистан
    Права человека

    Прокуратура Каракалпакстана отказала в пересмотре дела Салиджона Абдурахманова

    Бывший политузник, журналист и правозащитник из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов получил отказ в пересмотре его дела и, соответственно, в реабилитации.

    Узбекистан