Наманганский преподаватель не в психушке и продолжает борьбу…

Сирожиддин Ашуров, оказавшийся под угрозой помещения в психушку за защиту своих прав – он был избит студентами за плохие оценки, – обратится в Генпрокуратуру РУз.

Ц-1 писал, что бывший преподаватель Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ) Сирожиддин Ашуров с середины февраля этого года находится под угрозой принудительного лечения.

Наманганская областная прокуратура, не поставив его в известность, организовала Ашурову интервью с психиатрами, которые вынесли заключение о его недееспособности. 21 февраля следователи прокуратуры сообщили Сирожиддину, что его в любой момент могут забрать в психушку.

Накануне, 13 марта, в интервью Ц-1 Ашуров рассказал, что пока остается дома, медики из психбольницы у него не показывались.

Комиссия Генпрокуратуры

Пользуясь имеющимся в его распоряжении временем, мужчина решил обратиться с заявлением в Генпрокуратуру Узбекистана с просьбой создать специальную комиссию для изучения деятельности своих областных коллег и справедливого рассмотрения дела, которое тянется уже семь лет.

«Я надеюсь, что комиссия разберется с этими откровенными должностными и уголовными преступлениями, а также обратит внимание на методы работы своих областных коллег, далеко выходящие за рамки закона и порочащие честь мундира», – рассказал о своих намерениях Ц-1 Сирожиддин Ашуров.

Мужчина уже подготовил пакет соответствующих документов и планирует в самое ближайшее время послать их на несколько адресов.

«5 марта я уже отправил свое обращение в Наманганскую областную прокуратуру и руководителю Службы госбезопасности, где изложил ту отвратительную историю, когда мне подстроили встречу с врачами психиатрической больницы», – говорит экс-преподаватель.

В заявлении он также просит выдать ему на руки копию психиатрического заключения, которое прокуратура не выдает ни ему, ни его адвокатам.

Избиение изменило жизнь мужчины

Сирожиддин Ашуров уверен, что прокуратура намеренно тормозит расследование по факту его избиения в 2012 году группой студентов из НИТИ, так как в нем участвовал сын высокопоставленного чиновника, имеющего тесные связи с правоохранительными органами.

Речь идет об Азаме Султанове, хокиме Папского района – одного из самых больших в области. На момент совершения нападения на Ашурова его сыном Гуломом Султановым и товарищами он являлся заместителем хокима Наманганской области и курировал работу правоохранительных органов.

История, которая никак не найдет справедливого завершения, началась 17 февраля 2012 года. В отместку за незачеты по политологии несколько студентов вечером напали на Ашурова, избили его, при этом проломив голову, и скрылись с его личными вещами.

С тех пор потерпевший пытается привлечь к ответственности своих обидчиков, но, несмотря на то что имена всех нападавших известны, дело до сих пор не дошло до суда.

Кроме того, после случившегося преподаватель лишился работы в вузе на основании того, что якобы не прошел переаттестацию.