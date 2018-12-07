«Народный Банк» Узбекистана против полных сотрудников

Председатель правления «Халк Банка» РУз Абдурасул Абдуллаев призвал сотрудников заниматься спортом для борьбы с лишним весом, что наносит «ущерб имиджу» организации…

Распоряжение председателя правления «Халк Банка» («Народного Банка») Абдурасула Абдуллаева, адресованное руководителям отделов центрального аппарата, о внешнем виде сотрудников этой организации было подписано 23 ноября 2018 года.

В нем, в частности, говорится, что в трудовых договорах, которые подписывают сотрудники банка при приеме на работу, строго закреплены правила трудового распорядка, критерии поведения и внешнего вида.

Но при этом «отдельные сотрудники приходят на работу непричесанные и небритые, в разноцветной одежде, наблюдаются случаи некультурного обращения. К сожалению, излишний вес некоторых сотрудников приводит к резкому снижению эффективности работы».

Абдуллаев указывает, что излишний вес и полнота, как подтверждено наукой, отрицательно влияют на трудоспособность, способствуют росту заболеваемости и сокращению срока жизни.

«Исходя из вышеизложенного, руководителям всех отделов центрального аппарата и сотрудникам в целях предупреждения набора излишнего веса и разной степени полноты необходимо обратить особое внимание на проведение различных мероприятий и формирование здорового образа жизни;

– для формирования рабочего настроения и физической активности в свободное от работы время заниматься спортом;

– обеспечить строгое соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего распорядка и требований «Морального профессионального кодекса работника банка»;

– в целях недопущения в будущем нанесения ущерба имиджу «Халк Банка» возложить ответственность на сотрудников отделов за проведение необходимых мероприятий».

По словам сотрудницы отделения «Халк Банка» в Ташкенте, попросившей не называть ее имя, уже сейчас предусмотрено отстранить от работы более ста сотрудников, которых руководство сочло полными или толстыми.

«Можно понять, когда подобное распоряжение касается сотрудников милиции или оперативников, однако подобное в отношении служащих финансового учреждения вызывает удивление», – говорит собеседница Ц-1.

«Халк Банк» в Узбекистане является лидером в стране по количеству жалоб и нареканий среди юридических лиц, фирм и учреждений, работающих с ним. Этот акционерно-коммерческий банк осуществляет сборы и операции, связанные с госбюджетом страны.