Насколько улучшился доступ в Интернет в Узбекистане? И улучшился ли?

В Узбекистане до сих пор не могут дать однозначную оценку увеличению скорости Интернета, произошедшему 1 декабря. Несколько дней его не было совсем, а когда заработал, обрадовал не всех.

1 декабря в Узбекистане произошло событие, которого ждали на протяжении всего года. Национальный оператор «Узбектелеком» расширил пропускную способность интернет-трафика в десять раз.

Однако оценить это по достоинству интернет-пользователям Узбекистана удается пока с трудом.

Изменений ждали с начала года

Резко снизить цены на доступ в Интернет и увеличить скорость подключения минимум в четыре раза уже в нынешнем году поручил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев еще в январе этого года.

В мае гендиректор «Узбектелекома» Фарход Розиев объявил о начале трансформации национального оператора телекоммуникаций. Он заявил о десятикратном увеличении международного интернет-канала Узбекистана, который планируется осуществить к декабрю, и снижении себестоимости трафика.

Интернет-пользователи страны очень ждали декабря, предвкушая улучшение качества услуги. Надежду подпитывали периодические напоминания об этом в СМИ и заявления чиновников.

Изменения порадовали не всех

Однако 1 декабря более 20 млн пользователей Сети проснулись в полном сетевом безмолвии. У большинства из них связь отсутствовала два дня. Телефоны техподдержки оператора разрывались от звонков. Перебои наблюдаются до сих пор.

«В очереди к оператору связи 1 декабря я был 28-м. Дозвониться до техподдержки смог только спустя несколько часов. Мне посоветовали перезапустить модем и подождать. Однако только в понедельник Интернет заработал более-менее приемлемо», – рассказал корреспонденту Ц-1 пользователь Мурад.

«У нас тоже были проблемы. Но после подключения скорость меня обрадовала. Так что в целом довольна», – говорит Амина.

Действительно многие узбекистанцы отмечают значительное улучшение качества Интернета. Однако есть и те, кто эти изменения не почувствовал.

«Ничего не изменилось. Интернет работает, как и прежде. Даже хуже. Раньше хоть видео грузилось с горем пополам. Теперь вообще не грузится», – жалуется недовольный переменами Санжар.

Тем временем в Узбекистане по-прежнему не работают Facebook и YouTube. По официальным данным, эти проблемы исходят не от узбекской стороны.

Как и прежде, в стране заблокированы неугодные властям сайты, среди них и Ц-1.

Таким образом, модернизация и трансформация узбекистанского Интернета эти важные темы не затронули.

Люди не так всё поняли

По мнению одного из сотрудников «Узбектелекома», пожелавшего остаться неизвестным, модернизация произошла успешно, только ее результат в большей степени почувствовали «обладатели оптики».

«Как таковых проблем с Интернетом нет. Есть проблемы с устаревшей инфраструктурой. В основном это телефонные кабели, где и теряется качество по пути к конечному потребителю», – говорит он.

По его мнению, многие пользователи разочаровались в модернизации, так как не до конца понимают специфику отрасли.

«Большая часть людей думали, что у них дома Интернет будет работать в 10 раз быстрее. А платить при этом они будут 10–15 тысяч сумов. Однако это не так. Об этом никогда не говорилось», – напоминает специалист.

Не понимают и провайдеры

Сотрудник «Узбектелекома» отмечает, что оператор увеличил только пропускную способность интернет-трафика в страну. Таким образом, цены снизились только для провайдеров, которые покупают Интернет у национального оператора. И то, какие цены они будут устанавливать для потребителей, зависит от них.

Однако сам «Узбектелеком» для своих клиентов цены все же снизил. Стал доступнее так называемый «безлимит». Со скоростью в 2 Мбит/с он теперь стоит 88 тысяч сумов (порядка 10 долларов США). А самый дорогой, который будет к тому же в десять раз быстрее, – 550 тысяч сумов (66 долларов США).

Новости о модернизации порадовали не всех провайдеров. Они выступают, по сути, оптовыми покупателями Интернета у «Узбектелекома», который, в свою очередь, является единственным его поставщиком в страну.

В официальных пресс-релизах стоимость одного Мбит/с для провайдеров составляет 85 тысяч сумов, когда для розничного покупатели он отпускается по цене в 44 тысячи сумов.

Провайдеры уже заявляют, что «Узбектелеком» пытается уничтожить и монополизировать рынок телеком-услуг в стране. В частности, об этом заявил на свой странице в соцсетях интернет-провайдер ISTV.

«По всем законам рынка оптовый покупатель всегда должен получать товар по цене ниже розничной. Также хотелось бы напомнить, что монополия, которая так явно стучится в дверь, ни к чему хорошему привести не может, а отсутствие частных интернет-компаний и конкуренции в принципе никак не может привести к стабильному, высокоскоростному и дешевому Интернету», – говорится в заявлении.

Отмечается, что провайдеры задумываются об уходе с рынка, так как не понимают, как конкурировать в таких условиях.