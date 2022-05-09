Националистам или узбекским борцам за независимость

Вот уже более 30 лет в Узбекистане правит национальная элита, стало лучше? Поэтому советские коммунисты знали, дело не в национальности, а в социальном строе — служит ли он народу или кучке буржуев.

Галима Бухарбаева

Давайте начнем с признания, что та оппозиция, которая в конце 80-х годов прошлого столетия начала борьбу за независимость и выход Узбекистана из состава СССР, истлела, сошла на нет, прежде всего в моральном и нравственном отношении. А идеи у них, окромя национализма и сеяния вражды между народами, отродясь не было.

Я имею в виду прежде всего лидера партии «Эрк» Мухаммада Салиха, ставшего одним из наиболее ярких представителей узбекской интеллигенции, кто со всей ненавистью обрушился на советскую Родину, на живших рядом с ним людей другой национальности, потому что они русские или кто-то еще…

В их существовании Салих и пошедшая за ним прежде всего узбекская молодежь увидели ущемление собственной нации, позабыв, что именно в СССР каждый из народов страны получил максимум возможностей для развития и роста, став частью одной из двух сверхдержав мира. Сам Салих смог получить лучшее образование, учиться бесплатно в Москве, стать членом Союза писателей УзССР…

Знал ли Салих, что он и ему подобные националисты прежде всего лили воду на мельницу Запада, еще в 1946 году объявившего о закрытии «железного занавеса» и воплощавшего с этого момента — до 1991 года — все возможное для развала Советского Союза. Не сумев расколоть СССР извне, главный упор в стратегии Запада, как писал Збигнев Бжезинский, главные надежды возлагались на рост национализма и откалывание национальных республик.

Я далека от мысли, что Салих был завербован, скорее амбициозный и горячий молодой поэт попал под влияние «золотой молодежи» в Москве, которой надоел идейный, рабоче-крестьянский «совок», они мечтали о жизни как на Западе. Кроме того, в прибалтийских странах формировалось движение за независимость, так что идея лежала на поверхности — и куда еще потратить энергию бунтарю и эстету как не на борьбу с «московским игом», которое к тому же и само работало на раскол страны…

То, во что в конечном итоге превратился сегодня 72-летний Мухаммад Салих — логичный исход, но не худший для носителя и разжигателя одной лишь националистической карты — многие кончали хуже. Салих публикует пасквили, не брезгует даже текстами из недр СНБ (Службы национальной безопасности) Узбекистана, дерется с женщинами на пороге своего дома и на глазах у ее детей, затем упекает маму с малышками-дочками в турецкую тюрьму…

Это не злорадство, а простая констатация и урок для народа Узбекистана: националисты исходят из ненависти, из разделения людей, они не способны объединять и созидать. Настоящий же лидер любит весь свой народа, без исключения, а прежде всего самых бесправных и бедных из них.

Но идея Салиха не умерла, в 1991 году ее подхватил первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Он быстро все просчитал и «переобулся», поняв, какие безграничные выгоды он и его семейство, а также его окружение получат от правления независимым Узбекистаном.

На публике Каримов поливал грязью и ложью советское прошлое, вымывал русский язык, поощрял исход из страны русскоязычного населения, но а за дверями получал взятки от зарубежных компаний, присваивал доходы от продажи производившегося в Узбекистане сырья, отдавал своим близким людям руководство в прибыльных, построенных в СССР предприятиях и т.д.

И вскоре вместе с Советским Союзом в стране исчезло и лучшее в мире бесплатное образование, здравоохранение, закрылись фабрики и заводы, сошла на нет наука, перестала развиваться культура, вконец прохудилась инфраструктура, упал уровень и качество жизни, а народ начал разбредаться во всему миру в поисках средств к существованию.

Сегодня во власти в Узбекистане — практически одни узбеки, редкое исключение делается лишь для показухи, это очевидно, глядя на не самостоятельность и полную подчиненность таких кадров.

Народ же в своей массе становится все более интернационалистом. Сегодня многим узбекам, чтобы выжить и прокормить свои семьи, приходится познавать русский и другие языки, они работают в России, Казахстане, Южной Корее, Турции и других странах мира.

Мне кажется, что тот национализм, который внушили людям в начале 90-х, и который пугал многих людей не узбекской национальности, который выливался и в кровавые конфликты, сошел на нет, жизнь в независимом Узбекистане и без того нелегка.

Какие выводы должны сделать мы сегодня? Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своем великом труде «Манифесте коммунистической партии» писали, что «политическая власть в собственном смысле слова — это организованное насилие одного класса для подавления другого».

Если в годы СССР власть принадлежала абсолютному большинству — народу, классу рабочих и крестьян, то после его развала в Узбекистане ее захватила буржуазия и капиталисты, в которых быстро превратились некоторые вчерашние коммунисты и комсомольцы.

Но от западных коллег новую узбекскую буржуазию отличало то, что ей и пальцем не пришлось пошевелить, чтобы завладеть огромными богатствами — в их распоряжении оказалась целая страна, строившаяся десятилетиями ударным трудом всего советского народа.

В стране установился буржуазный строй, когда меньшинство, захватив в свои руки средства производства, эксплуатирует наемный труд остальных граждан страны. Не надо говорить, что жизнь стала хуже для подавляющего большинства граждан.

Иосиф Сталин, будучи выходцем из Грузии, в начале ХХ века, выступая на митингах на Кавказе, остужал головы горячих армянских, грузинских и азербайджанских патриотов и националистов, говоря им, что суть не в национальности правителя, а правящей системе.

Легче ли будет грузинам, если во главе стоит грузинский буржуа, который извлекает прибыль из эксплуатации себе подобных грузин? Или мы должны стремиться к обществу, где простые люди станут хозяевами фабрик и заводов, земли, чтобы самим распоряжаться результатами своего труда.

Национализм — это только инструмент для оболванивания многих простых людей, которыми песнями о мнимой «независимости» морочат головы, чтобы затем их эксплуатировать и грабить, но некоторым и этого мало — для них это еще и средство для захвата власти, развала стран, террора других людей, разжигания войн.

Что сделала идеология национальной независимости с Украиной, ставшей сегодня бастионом возрожденного нацизма в Европе. Разрисованные фашистской свастикой тела украинских военнослужащих и их поклонение перед гитлеровской символикой поражают, как поражали факельные шествия по стране националистов из подразделений «Азов», «Правый сектор», более 40 памятников на западе Украины фашистскому коллаборанту и карателю Степану Бандере.

Зафаршированная нацистской идеологией Украина должна была стать тараном против России, что и произошло, об этом тоже писал Бжезинский, разрабатывая уже стратегию по сдерживанию и подавлению России после развала СССР. В итоге Москве не оставили выбора — она должна была вступить в бой, чтобы не быть самой уничтоженной. Сегодня каждый день гибнут родные нам русские и украинцы, превращаются в руины города и дома людей…

Национализм, необъяснимый в своей жестокости, вдруг просыпался на юге Кыргызстана в 1990-ом и 2010-ом годах. И каждый раз, в этом нет сомнений, он был спровоцирован для захвата или дележа власти. В первом случае, это служило развалу СССР. Во втором, перераспределению сфер влияния после очередного госпереворота в Бишкеке.

Сегодня, я так думаю, настало время распрощаться с идеей, что только национальное независимое государство принесет счастье народу Узбекистана. Это оказалось ложью.

Оно принесло счастье лишь небольшой кучке людей, которые под прикрытием этих патриотических лозунгов стали очень богатыми людьми, и теперь ради защиты своей власти и состояний готовы любого заткнуть, засадить в тюрьму, убить. Хотя, это вопрос, счастливы ли они при такой жизни…

Народу же Узбекистана надо думать о будущем не с позиции национальности представителей власти, а том, какой строй царит в нашей стране.

Капитализм, при котором у власти кучка богачей, которая владеет всем и эксплуатирует оставшийся народ; или социализм, при котором власть принадлежит народу — большинству, а социалистическим хозяйством заведуют сами труженики, производящие товары с учетом своих потребностей, распределяющие доходы — с связи с поставленными перед собой целями.

Замечаете, что, описывая социалистической строй, сам по себе отпадает национальный вопрос, вдруг возникает идея всеобщего братства людей, идея о справедливости, созидании и прогрессе.

А том, что такой строй в современном мире можно построить только в союзе со схожими ментально и идейно странами и людьми, мы поговорим в следующих публикациях.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1