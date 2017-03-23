Навруз в Бухаре встретили народными гуляньями

Жители Бухары впервые встретили весенний праздник Навруз в формате народных гуляний.

В течение трех дней – c 20 по 22 марта, объявленных в Узбекистане выходными, – жители Бухары готовили традиционные праздничные блюда, ходили в гости, посещали организованные праздничные площадки.

В этом году впервые в новейшей истории Узбекистана Навруз отмечается в новом формате. Канули в Лету праздничные концерты для президента и других избранных, проходившие в закрытом режиме.

В Бухаре для народных гуляний было организовано четыре площадки.

На Площади фонтанов, в Центральном парке культуры и отдыха, у цитадели Арк и архитектурного ансамбля Ляби Хауз прошли концерты, выступления канатоходцев, выставки народных ремесленников, национальные игры, конкурсы, состязания, выступления творческих коллективов…

Молодежь, семьи с детьми, аксакалы с внуками блистали в традиционных праздничных нарядах.

«Очень рада, что у нас в городе это событие отмечается именно таким образом, когда действительно праздничным духом объединяются все жители и гости нашего древнего края», – говорит жительница Бухары Марзия Исламова.

Учащиеся образовательных заведений города в своеобразных павильонах представили выставки традиционных блюд, национальных нарядов, изделий народного творчества и другого, без чего не может обойтись встреча Навруза. Участие в праздничных мероприятиях приняли и действующие в области национальные культурные центры, продемонстрировавшие самобытность обрядов своих народов.

Организация праздников в подобном формате служит сплочению народа, считает председатель Русского культурного центра Бухарской области Наталья Хрусталева-Чопанашвили. По ее словам, они заряжают позитивом на месяцы вперед.

Невозможно представить себе Навруз без неповторимого вкуса традиционных праздничных блюд, которые жители Бухары в эти дни готовят на каждой улице.

Всячески старается поддерживать эту традицию и бухарская молодежь. Так, на протяжении нескольких лет учащиеся городского колледжа культуры готовят сумаляк — праздничное блюдо иранских и тюркских народов, готовится из проросших зёрен пшеницы.

Выпускники принесли продукты для приготовления праздничного лакомства, для общего дастархана – традиционные весенние блюда, такие как куксамса и кукчучвара (мучные изделия с зеленью, преимущественно со шпинатом), которые полны витаминов и помогают организму восстановиться после зимы.

Процесс приготовления сумаляка прошел под песни (лопары), танцы и задорные монологи будущих актеров. Постоянно помешивая блюдо, участники процесса загадывали желания. Согласно поверью, открывая поутру крышку казана с уже готовым сумаляком, можно узнать, каким будет предстоящий год. В этот раз здесь увидели солнце, что, по мнению старейшин, означает процветание и счастье.

Навруз символизирует начало нового года по восточному календарю, пробуждение природы, гармонию человека и окружающего мира. В Узбекистане отмечается ежегодно как государственный праздник.