Навруз в Узбекистане стал ближе к народу

Впервые в истории независимого Узбекистана праздник весеннего равноденствия Навруз отмечали не концертом для президента, а народными гуляньями.

В марте 2017 года власти Узбекистана отказались от пышного президентского концерта в столичном парке Алишера Навои с участием звезд эстрады, ведущих музыкальных и танцевальных коллективов.

Вместо него только в Ташкенте празднества прошли на 23 площадках. Гостей развлекали звезды эстрады, юмористы и циркачи.

Инициатива об изменении формата праздника принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«В этом году на Навруз у нас будет народное гулянье… Я хочу, чтобы народ шел в места отдыха, и ничто ему не мешало, хочу, чтобы граждане получали удовольствие от отдыха», – говорил Мирзиёев на заседании правительства по итогам 2016 года.

«Ближе» к народу

Идея президента пришлась по душе сотрудникам государственных и коммерческих организаций. Накануне Навруза в небе над Ташкентом летал вертолет с поздравительным баннером от одного из коммерческих банков.

По случаю праздника в парадную форму принарядились милиционеры и гаишники, а маргиланские таксисты занялись бесплатным извозом.

Сам Мирзиёев в этот день отправился в парк Абдуллы Кадыри в Ташкенте, где для него накрыли шикарный стол. В компании с иностранными дипломатами, членами правительства и парламента президент около часа наблюдал за концертом, после чего ретировался.

За безопасностью первого лица государства отвечали десятки переодетых в штатское охранников. Подобраться к президентскому столу было невозможно, рассказывают Ц-1 жители Шайхантахурского района.

Дождь не спугнул ташкентцев

20 марта празднования начались с торжественных мероприятий в сквере Пушкина. В честь Навруза активисты национально-культурных центров Узбекистана устроили концерт и выставку.

Гости могли ознакомиться с культурными особенностями народов, населяющих Узбекистан, и отведать лучшие национальные блюда.

21 марта во всех районах Ташкента начались народные гулянья. Настрой горожан не испортил даже дождь.

С раннего утра народ повалил на театрализованные представления и выступления артистов. Следить за общественным порядком отрядили сотни сотрудников милиции, большую часть из которых представляло «управление».

Милиционеры лениво прохаживались по паркам и наравне с другими людьми смотрели на выступления артистов.

Продавцы сладкой ваты и попкорна зазывали горожан, в том числе словами «терминал», «пластик бор» (расчет в безналичной форме при помощи банковской карты). Хотя не все точки торговли и сферы услуг в парках были оборудованы платежными терминалами. Главное лакомство Навруза – сумаляк – продавали «с рук».

Во дворах варили сумаляк

Во всех махаллях и дворах женщины готовили к празднику сумаляк. Сладкая масса из пшеницы и муки получается путем вываривания и постоянного помешивания в течение суток.

На базарах Ташкента продаются баночки с сумаляком по цене от трех тысяч сумов (40 центов). Но знатоки говорят, что базарный сумаляк не идет ни в какое сравнение с истинным, приготовленным по всем канонам.

Процесс приготовления весеннего лакомства сопровождается застольем, песнями и танцами.

«Это своего рода ритуал», – делятся мнением жители Алмазарского района Ташкента, приготовившие сумаляк во дворе собственного дома.

Строители не успели

По старой традиции к празднику Навруз в Узбекистане принято сдавать крупные инфраструктурные и административные объекты. Но в этом строители не смогли справиться с большим объемом работы, и традиция была нарушена.

Крупнейшие столичные стройки, затеянные Мирзиёевым, так и не были сданы в срок. Ранее сообщалось, что путепровод на проспекте Бунёдкор, а также дорога от ТРЦ Mega Planet до улицы Богишамол с сооружением моста через канал Бозсу будут сданы в эксплуатацию 21 марта. Строители работали в две смены, в снег и дождь, но так и сорвали дедлайн.

В Юнусабадском районе во вторник строители продолжали устанавливать бордюры, ограждения. Несмотря на дождь, катки спешно закатывали асфальт, а сотрудники коммунальных служб красили ограждения. На новом мосту через канал Бозсу велись финальные работы.

Путепровод на проспекте Бунёдкор практически готов. Осталось нанести дорожную разметку, окрасить ограждения и привести в надлежащий вид бордюры и тротуары. Еще с десяток объектов по всему городу находятся в стадии реконструкции. Строительная техника просто брошена посреди стройплощадок.

Навруз – народный праздник, отмечаемый ежегодно 21 марта, в день весеннего равноденствия. Традиционно праздник весны отмечается тюркскими и иранскими народами. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального культурного наследия человечества.

В этот день принято посещать родных и друзей, угощать детей и непременно пробовать сумаляк.