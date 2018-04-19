НДУ стирает многолетние призывы к вооруженному восстанию в Узбекистане

Народное движение Узбекистана исправляет и удаляет на своем сайте материалы, призывавшие к вооруженному сопротивлению Ташкенту, настаивая, что это право любой редакции…

Главный администратор сайта Народного движения Узбекистана (НДУ), возглавляемого оппозиционером Мухаммадом Салихом, накануне сделал заявление.

Его слова стали ответом на очередные слушания в Ташгорсуде, где с начала марта рассматривается дело против четырех подсудимых, включая журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиняемых в подготовке госпереворота «Жатва» под руководством и при поддержке НДУ.

Государственный обвинитель заявил, что сайт НДУ, где публиковались материалы под псевдонимом Усман Хакназаров, в частичном написании которых признался Абдуллаев, периодически публиковал статьи, призывавшие к вооруженному восстанию и сопротивлению узбекистанским властям.

Прокурор Бахром Кобилов привел примеры статей Хакназарова, которые содержали такие призывы, а затем указал, что некоторые из них за последнее время подверглись редакции.

НДУ заменило словосочетания «вооруженная борьба», «военное свержение» на нейтральное: «активная борьба». Некоторые статьи и вовсе стали недоступными на сайте НДУ.

В ответ на слова прокурора анонимный главный веб-администратор сайта НДУ заявил, что «любое издательство обладает правом редактировать или корректировать свои публикации. В случае обнаружения ошибок и опечаток исправление и комментирование их – это работа именно администратора и редакторов».

И попытка обвинения придать внесенным правкам «конспирологический смысл», по мнению администратора НДУ, является признаком несерьезного поведения, «недостойного прокуратуры Узбекистана».

Предвидя, что это заявление НДУ и внесенные изменения подвергнутся обсуждению и анализу, а некоторые – обратятся к оригинальным версиям статей, веб-администратор оппозиционеров пошел на опережение, заранее сообщив, что любители сохранять скриншоты – «сотрудники и приспешники СНБ (сейчас СГБ – Служба государственной безопасности. – Прим. Ц-1), работающие под масками правозащитников».

На протяжении порядка 15 лет НДУ Мухаммада Салиха занималось пропагандой вооруженной борьбы против режима первого президента Ислама Каримова.

Основная часть этих материалов публиковалась на сайте НДУ под псевдонимом Усман Хакназаров. Видеоматериалы выпускало TurkistonTV, созданное Салихом.

После смерти Каримова в сентябре 2016 года Салих не изменил свою тактику.

Нового лидера страны Шавката Мирзиёева в опубликованном тогда материале «Настало время быть немного плохими» он назвал «топором» и «учеником» Каримова, а народ страны вновь обвинил в излишней миролюбивости, позволившей одному диктатору править 27 лет, а потом посадить себе на шею нового.

Но за минувшие полгода позиция Салиха изменилась. Через симпатизирующие ему радиостанции Узбекской службы Би-би-си и «Свобода» он заявляет о желании вернуться в Узбекистан, при этом сторонники лидера НДУ пытаются изобразить его лишь поэтом, чья любовь к Родине не позволила ему оставаться сторонним наблюдателем несправедливостей, происходивших в стране во времена Каримова.

Но арест осенью 2017 года в Ташкенте журналиста Бобомурода Абдуллаева и еще трех человек, обвиняемых в попытке захвата власти и свержения конституционного строя Службой национальной безопасности, изменил положение дел.

Идейная составляющая НДУ затрещала по швам: Усман Хакназаров и его пасквили были ее хребтом.

Сразу после ареста Абдуллаева Салих заявил, что все статьи Хакназарова с 2003 года были написаны арестованным журналистом.

Но когда стало выясняться, что подавляющим большинством текстов гордиться нельзя, а Абдуллаев, едва получив возможность высказаться, заявил, что не писал тексты с призывами к свержению конституционного строя РУз, а также не клеветал против правозащитников и журналистов, НДУ решило пересмотреть подход к своим текстам.

Более того, теперь оппозиционное движение заявило, что не все тексты Усмана Хакназарова принадлежали перу Бобомурода Абдуллаева. Получается, что ранее его Салих оговорил, так как не уточнял, что не все статьи были написаны Абдулаевым…

Может, журналисты из Би-би-си и радио «Озодлик» могли бы объяснить НДУ, что внесенные коррективы в тексты не снимают ответственности за них. Юридически это ничего не меняет. Призыв был сделан, текст годами находился в доступе для интернет-пользователей по всему миру.