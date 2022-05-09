Не МИДу Узбекистана говорить за страну и за ее будущее

МИД Узбекистана на протяжении всех лет «независимости», оправдывавший репрессии и убийства узбекистанцев, не имеет права заявлять от имени народа, тем более о будущем в СССР.

Галима Бухарбаева

СМИ в Узбекистана тиражируют заявление Министерства иностранных дел страны (МИД), прозвучавшее в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном объединении республик бывшего Советского Союза.

Так, в заявлении внешнеполитического ведомства Узбекистана от 6 мая говорится, что со страниц некоторых изданий тиражируются высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения Союзного государства и присоединения к нему Республики Узбекистан.

«В этой связи, вновь заявляем о недопустимости подобных провокационных действий, способных нанести урон дружеским взаимоотношениям Узбекистана с зарубежными партнерами, — заявляет МИД РУз.

«Республика Узбекистан, — говорится далее, — в целях обеспечения независимости и суверенитета страны, исходя исключительно из национальных интересов, продолжит твердо следовать избранному курсу самостоятельного развития».

Что же сказал Лукашенко. Со всей свойственной ему прямотой и простотой 28 апреля, принимая в Минске главу Воронежской области РФ Александра Гусева, он выразил уверенность, что бывшие республики СССР, в частности и Узбекистан, присоединятся к Союзному государству, в которое пока входят Белоруссия и Россия.

Данное заявление, тем более на фоне специальной военной операции России на Украине, не могло не встревожить местную знать в Узбекистане, которой со всеми ее родственниками и прислугой и так хорошо и привольно живется.

Отреагировал даже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он назвал заявления Лукашенко «необоснованными», и даже пригрозил: «мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу», — цитирует главу узбекского государства «Газета.уз».

Возникает вопрос, а имеют права тот же глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, или же президент Шавкат Мирзиёев — решать за народ Узбекистана, представляют ли они вообще народ?

Когда хоть один из этих мужей действительно выступил за интересы простого человека в стране? Я помню хорошо, как оба прислуживали первому президенту Исламу Каримову, оправдывая каждое преступление, которое творилось его режимом в отношении простых граждан страны.

МИД Узбекистана всей грудью встал на защиту режима во время и после расстрела Андижана 13 мая 2005 года. Сегодня, по-моему, ни у кого нет сомнения в том, что в тот день в Андижане в упор из БТРов расстреливали узбекский народ, не дав ни одного шанса на спасение никому, даже женщинам и детям. Кто успел, кому повезло — тот и выжил.

Тот же МИД оправдывал и другие правонарушения, пытки, исчезновения людей, принудительный труд даже детей, не шевелил и пальцем, когда в России и и других странах гибли наших граждане, выехавшие туда ради куска хлеба.

Мы помним толпы людей в Москве и других городах мира у посольств Узбекистана — сотрудникам Камилова было наплевать на своих соотечественников, простые бумажки и то не могли вовремя заполнить и выдать, не говоря уже о помощи при гибели людей.

Другой вопрос, на который давно пора ответить главе МИДа, ветерану дипломатии, интеллигенту, зятю истинного коммунистического лидера Узбекистана Шарафа Рашидова! — 74-летнему Абдулазизу Камилову.

Как же Вы, уважаемый Абдулазиз Хафизович, допустили, что народную собственность, построенную всем Союзом ССР — здание КГБ (затем СНБ и СГБ) в Ташкенте, по настойчивым слухам, купил не кто-иной, как ваш сын. Имел ли он на это право? Он строил это здание? Он внес туда свои кровные деньги? Откуда, другой вопрос, у него такие деньги? Хотя, возможно, эта огромная величественная постройка досталась ему за копейки, свои люди, сочтутся…

Если это не правда, то об этом и надо делать заявления, или же помалкивать. Свое будущее и своих детей, похоже, товарищ Камилов уже обеспечил, так не мешайте народу Узбекистана самому решать теперь за себя и своих детей.

Да, товарищи, не будем делать вид, что мы признаем легитимность этой власти, что Шавкат Мирзиёев — это законно избранный лидер страны. Бывший комсомольский работник оказался самым льстивым визирем и поэтому очутился у смертного одра Каримова. Сам же Ислам Абдуганиевич избирался так много раз, что Конституция Узбекистана в годы его правления стала самой запрещенной книгой в стране.

Мирзиёев тоже наплевал на Основной закон, когда в 2016 году стал и.о. президента вместо главы Сената, который должен был возглавить страну до выборов, как того требовала Конституция.

Ну да ладно, лучше обратим внимание, как сегодня Мирзиёев пишет и творит новую историю Узбекистана, распродает налево-направо страну, отбирает землю у фермеров, не может без взятки и отката выдать кредит на строительство даже детского сада, а его дочери и зятья становятся самыми властными и богатыми людьми в стране.

Одним словом, в этом феодально-капиталистическом мире нет места интересам и будущему простого народа, так пусть ташкентские власти и не говорят за него.

Заметьте о чем говорится в заявлении МИДа РУз, что высказывания, как сделал Лукашенко, являются «провокационными», они могут «нанести урон дружеским взаимоотношениям Узбекистана с зарубежными партнерами».

Другими словами, очень «независимый» Ташкент боится, что ему пригрозят пальчиком истинные хозяева страны, «партнеры», что сидят в Вашингтоне или Брюсселе. Вот и оправдываются перед ними, это не мы, мы не хотим, это все Батька, но мы его не слушаем, не сметь!..

Да, мы знаем, Запад объединен и силен. Сегодня со всем остервенением он борется за продолжение своей гегемонии над миром, чтобы все территории оставались их подручными ресурсами, а народы — рабами. И любое неповиновение каждой страны — жестоко карается.

Россия, лишь она одна смогла бросить вызов этому однополярному миру, и сегодня воюет со всем НАТО на территории Украины. Гибнут украинцы, гибнут россияне, но власти в Ташкенте волнует другое: они смотрят на людей, как олигарх Алишер Усманов, такого им родного, плоть от плоти, и им становится страшно.

У бедного Усманова забрали яхту за 800 млн долларов, трогательно названную в честь мамы — «Дильбар», замки и особняки в Лондоне. Вот в Ташкенте и боятся, что всё заработанное «непосильным трудом» вот так же возьмут и отберут… И это как минимум.

Но если вы спросите не у этих несчастных, а у миллионов настоящих людей в Узбекистане, у которых есть лишь две возможности выжить — батрачить дома или стать гастарбайтером в России: хотели бы они снова жить в единой, мощной стране, где уважается труд простых людей, работают фабрики и заводы, развиваются образование и наука, ставятся и достигаются самые невиданные до того цели, а основа всему — дружба народов и человек? — Что бы они ответили?

Я уверена, что 99% граждан нашей страны проголосуют за Союз. Надо только провести честный референдум. Люди хотят мирно трудиться, работая на себя, они хотят ездить по огромной стране, не имея препятствий в виде миграционной службы, вымогателей-полицейских, строить и развиваться в братстве народов, будучи уверенными в надежном будущем своих детей.

А один процент? Он уже подает голоса. Забеспокоился. Да кто же этот жалкий процент будет слушать? За нами большинство. А как говорил товарищ Сталин, нет таких крепостей, которые не могут взять большевики. А Карл Маркс во всей уверенностью и знанием своего гения заверял, что настанет время и произойдет экспроприация у экспроприаторов.

Оно уже наступает… Время, когда за Узбекистан скажет свое слово не этот МИД, а народ.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1