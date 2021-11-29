Недетские игры Министерства дошкольного образования Узбекистана

Министерство дошкольного образования РУз помешало завершению строительства детского сада в Газалкенте, когда предприниматель не дал взятку – 10% от суммы от полагавшегося ему льготного кредита.

Новый детский сад в Газалкенте (Ташкентская область Узбекистана) должен был заработать уже в сентябре 2020 года, но коррупция и махинации в Министерстве дошкольного образования страны заморозили строительство, заведя всё дело в тупик…

Предприниматель Тулебай Аширов, понадеявшийся на законность и вложивший в строительство детского сада все свои средства, теперь только и занят тем, что обивает пороги государственных учреждений или же отстаивает свои права в суде.

По словам Аширова, когда он взялся за это дело, то никак не ожидал, что оно обернется для него разорением и невероятной нервотрепкой, тем более не думал, что неприятности будет чинить само руководство Министерства дошкольного образования РУз.

В апреле 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление под номером 3651 «О мерах по дальнейшему стимулированию развития системы дошкольного образования».

В нем говорилось о необходимости совершенствования работы в этой области, о реконструкции и строительстве новых детских садов, для чего предлагался ряд серьезных стимулов и льгот для предпринимателей.

На бумаге одно…

В частности, в документе утверждалось предоставление участков земли в аренду на безвозмездной основе под строительство детсадов, о бесплатном выделении зданий под реконструкцию, о реализации по «нулевой» выкупной стоимости пустующих объектов…

Кроме того, те, кто брался за увеличение количества дошкольных учреждений в стране, могли рассчитывать на получение льготного кредита при вложении в строительство или реконструкцию здания под детский сад более 25% от необходимых средств к установленному сроку — 1 декабря 2019 года.

То есть оставшиеся деньги – 75% от стоимости проекта – должны были быть получены в виде льготного кредита после подписания соответствующего договора с Министерством дошкольного образования Узбекистана.

При этом, как уточнялось в дополнительном постановление президента Шавката Мирзиева под номером 4581 от 30 января 2020 года, «кредиты выделяются сроком на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом по ставке 1 процент годовых».

Также предполагались и другие льготы: освобождение от уплаты налогов на 10 лет и таможенных платежей на два года; с лета 2021 года детские сады могли получать помощь от государства в размере 50% от стоимости коммунальных платежей за электричество и газ, а в труднодоступных районах государство брало на себя обязательство компенсировать 75% расходов за содержание каждого ребенка…

Откуда средства

На программу развития детских дошкольных учрежений и государственно-частного партнерства в этой сфере только на период с 2018 по 2019 годы было выделено 200 млн долларов США.

Этот бюджет формировался за счет кредитов Фонда реконструкции и развития РУз и международных финансовых институтов, говорилось в вышеуказанном постановлении президента.

Звучит хорошо, и предприниматель Тулебай Аширов решил, что строительство и налаживание работы хорошего детского сада в Газалкенте может стать делом его жизни.

В 2018 году предприниматель получил заброшенное здание в Газалкенте по «нулевой» выкупной стоимости. Счетная комиссия определила, что стоимость реконструкции здания под детский сад и строительство всех необходимых новых объектов обойдется в 4 млрд 32 млн сумов (403 тысячи 200 долларов США).

Аширов начал строительство и вскоре вложил требовавшиеся от него 25% от стоимости проекта – 1 млрд 16 млн сумов (111 тысяч 600 долларов США).

В Министерство дошкольного образования Узбекистана он предоставил акт о выполненных работах в период с апреля по июль 2019 года.

25 ноября того же года он подписал соглашение с Министерством дошкольного образования Узбекистана, на третьей странице которого было отмечено, что общая стоимость проекта составляет 4 млрд 32 млн сумов; сумма инвестиций предпринимателя – 1 млрд 16 млн; сумма кредита – 3 млрд 16 млн (301 тысяча 600 долларов США).

Тулебай Аширов был доволен, ему оставалось получить деньги в отделении Алока-банка в Газалкенте, но неожиданно для него через три дня его снова вызвали в Ташкент – в Министерство дошкольного образования.

Там некий сотрудник по имени Абдугулям Хакимов, ответственный по вопросам кредитования, выдал новое соглашение, в котором оказались измененными две цифры:

сумма инвестиций Аширова была завышена в два раза – до 2 млрд 12 млн сумов (201 тысяча 200 долларов США), а сумма полагавшегося беспроцентного кредита сократилась более чем на треть – до 1 млрд 920 млн сумов…

Предприниматель был в шоке. По его словам, Хакимов понимал сложность его положения: ни при каких условиях Аширов не сможет доказать ни одной проверке, что инвестировал более двух млрд сумов, и как он сможет достроить детский сад при нехватке более чем одного млрд сумов?

«Хакимов спрашивал меня: как вы закроете недостающую сумму; что будете делать? – рассказывает Аширов. – А затем он быстро написал на бумажке «10%», показал ее мне, затем порвал и положил в карман».

Предприниматель понял, что чиновник хотел получить 10% от суммы льготного кредита, а значит, более 30 тысяч долларов США, но таких денег у него не было…

Тулебай Аширов: «А затем он (Абдугулям Хакимов) быстро написал на бумажке «10%», показал ее мне, затем порвал и положил в карман»

«Я не смог выплатить ему этих денег, у меня их не было…» – как будто извиняется Аширов.

В итоге Алока-банк в Газалкенте выдал предпринимателю лишь часть кредитных денег, которых не хватило на завершение строительства детского сада. Недостающие более чем 1,2 млрд сумов он не мог покрыть ничем и никак…

По словам Аширова, поскольку проект утверждала комиссия, то он не мог не построить всего того, что было оговорено в проектно-сметном договоре, и как, к примеру, сдать детский сад без котельной, детской площадки, мебели…

Что же вы, Агриппина Шин!

Предприниматель в 2019 и 2020 годах был на приеме у министра дошкольного образования Узбекистана Агриппины Шин, но она не смогла разрешить очевидный вопрос, объяснить, почему ее министерство с интервалом в три дня выдает два разных соглашения? Почему была изменена сумма льготного кредита и необоснованно завышена сумма вложенных средств? На каком основании совершается подобный подлог?

Мучения предпринимателя на этом не закончились: в ноябре текущего года он еще судился с отделением Алока-банка в Газалкенте, который, выдав «однопроцентный кредит», неожиданно подал в суд на Аширова за неуплату кредитной ставки в 8%…

Аширов считает, это все потому, что он не «поделился» выделенной льготной суммой с банком, сотрудники которого тоже рассчитывали на свою долю. К счастью, тяжбу с банком Тулебай-ака, имея на руках все договора, выиграл.

На вопрос, почему чиновники в Министерстве дошкольного образования, где, кстати, работает младшая дочь президента Шахноза Мирзиёева, ведут себя столь нагло, обирают не только предпринимателя, но и детей? — Аширов ответить не может.

Он лишь указывает, что он далеко не единственный, кто столкнулся с такой коррупцией в этом учреждении.

Вот оно зачем — МДО РУз…

По словам Тулебай-ака, в Министерстве дошкольного образования Узбекистана он повстречал многих предпринимателей, которые, как и он, поверили в постановление президента, вложили свои деньги, а затем оказались перед необходимостью дать «откат»…

«Взятка или ничего не будет ни вам, ни вашим детям!» – таков, очевидно, девиз МДО Узбекистана.

Кстати, само это Министерство было образовано в 2017 году по указу президента Шавката Мирзиёева. При его создании многие задавались вопросом: зачем детским садам и их малышам-воспитанникам отдельное министерство?

Теперь, возможно, многое проясняется, новое ведомство с самыми «благими» намерениями — развивать и воспитывать детей — может стать бездонной бочкой для «осваивания» как бюджетных средств, так и международных финансовых институтов, и неспроста в это «теплое местечко» почти сразу же потянулась ранее не замеченая ни при какой работе дочь президента — Шахноза Мирзиеева…