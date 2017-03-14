НОПЧУ подала жалобу в суд за помещение Урлаевой в психушку

Независимая организация по правам человека Узбекистана (НОПЧУ) намерена судиться с милицией в Ташкенте за незаконное помещение правозащитницы Елены Урлаевой в психушку.

Заявителем от НОПЧУ выступила член этой организации – известная юрист Турсуной Пулатова.

В 2009 году, как 1,5 тысячи других адвокатов, не состоящих в адвокатуре, она лишилась лицензии и теперь выступает в качестве доверенного лица матери правозащитницы – 89-летней Веры Евстигнеевой.

По словам Пулатовой, жалобу в Шайхантохурский межрайонный суд по гражданским делам на правонарушение, учиненное сотрудниками милиции этого района, она отправила 6 марта, а 9 марта ей пришло уведомление о ее получении.

Результат обращения в суд пока неизвестен: такие жалобы рассматриваются в течение как минимум десяти дней.

Ц-1 попросил одного из ташкентских журналистов встретиться с Пулатовой, которая собиралась посетить Елену Урлаеву, и поделиться своими впечатлениями.

«Пора прекратить произвол»

Турсуной Пулатова дожидается меня возле ворот Ташкентской клинической психиатрической больницы № 1. Она сидит в своем автомобиле вместе с Денисом, сыном правозащитницы Урлаевой, и показывает тому копии представленных суду документов.

Я присоединяюсь к «просмотру». В своей жалобе Пулатова просит признать действия милиции «нарушающими конституционные и гражданско-процессуальные права» Урлаевой, «посягательством на ее жизнь и здоровье».

А также просит вынести частное определение в адрес Шайхантохурского РУВД (районное управление внутренних дел) «для принятия мер дисциплинарного характера к виновным лицам, вплоть до увольнения».

Пулатова защищает Урлаеву уже около полугода. Она уверена, что и помещение правозащитницы в психушку 7 марта 2016 года совершено незаконно.

Поэтому 10 марта Турсуной подала кассационную жалобу на прошлогоднее решение межрайонного Мирабадского суда по гражданским делам, который 11 марта 2016 года вынес решение о госпитализации в принудительном порядке.

«Пора прекратить произвол с помещением Елены в психбольницу», – говорит по поводу своих решительных юридических действий Пулатова.

К Урлаевой пустили без проблем

У Турсуной болит нога, а до 9-го отделения, где лежит ее подзащитная, идти не меньше 700 метров. Проехать эти метры на машине ей не разрешили, поэтому она остается в салоне своего автомобиля, а мы с Денисом отправляемся навещать правозащитницу вдвоем.

Несмотря на то что уже 13 марта, в Ташкенте дует холодный ветер. Может, именно поэтому Денис несколько критически говорит о правозащитной деятельности матери: мол, лучше бы сидела со старенькой бабушкой, чем в психиатрической больнице.

О существующем, возможно, решении суда о помещении правозащитницы на лечение Денис ничего не слышал. Он знает только со слов врачей, что «лечить маму будут целый месяц», то есть выпустят в начале апреля.

«Медперсонал не обижает»

9-е отделение, представляющее собой старое двухэтажное здание, находится в самом конце территории психушки. Ждем, пока больные пообедают, а потом на стульях в коридорчике беседуем с Урлаевой.

Денис, который первый раз был у Елены 3 марта, через день после ее задержания, сразу сказал, что мама чувствует себя нормально. Сегодня представилась возможность убедиться в этом лично.

У правозащитницы на лице нет ни усталости, ни какого-то беспокойства. Ведет себя, как обычно, даже старается шутить.

И если бы не виднеющиеся в конце коридора люди, которые ведут себя явно неадекватно, можно было бы подумать, что она находится в доме отдыха.

В прошлом году, когда Елена находилась в 3-ем отделении, она жаловалась, что медперсонал ее «прессует»: специально подговаривает буйных больных, чтобы они били «врага народа». Но на этот раз такого нет.

Как поясняет Урлаева, 3-е отделение считается «судебным», куда больные поступают по решению суда, а 9-е отделение – «милицейским», туда привозят из милиции.

«Здесь меня медперсонал не обижает, относится ко мне хорошо», – заверяет Елена.

По ее словам, она лежит в палате на пять человек, все они – люди спокойные.

«Жаль, я его не догнала»

В первые посещения Урлаевой за ее встречами с гостями никто не наблюдал, но после того, как кто-то снял видео с заявлением Елены о произволе милиции, а потом еще сфотографировал медсестру Александру без ее ведома, ситуация изменилась.

«Жаль, я этого кудрявого не догнала, который снял меня непричесанной», – говорит эта медсестра по поводу фотографа.

Сразу два медика – Настя и та самая Александра – бдительно следят за нашей беседой и категорически пресекают любую попытку достать фотокамеру.

На уговоры сфотографировать Елену «в пышущем красотой и здоровьем виде» (фото, снятое 3 марта, получилось не очень) они не поддаются: инструкция начальства.

Так что удается сфотографировать только решетку входа в 9-е отделение, и то, когда бдительных медсестер нет поблизости.

Здание 9-го отделения сфотографировать уже не рискую: еще толком не успел достать камеру, как из открывшегося окна раздаются предостерегающие возгласы.