Новая форма наказания в Узбекистане – общественные работы

Узбекские депутаты проголосовали за общественные работы вместо тюрьмы, сокращение срока задержания с 72 до 48 часов, и реформу судебной системы.

Сенаторы Олий Мажлиса в Узбекистане во время заседания 28 марта внесли несколько важных изменений в Конституцию и законы Республики Узбекистан, касающихся судебно-правовой системы, сообщает УзА.

Отныне срок задержания подозреваемого до вынесения судом решения об аресте сокращается с 72 до 48 часов. Срок предварительного следствия – с 12 до семи месяцев.

Арест как уголовное наказание упраздняется, одновременно вводится новый, более мягкий вид наказания – общественные работы.

Согласно нововведениям судьи теперь не имеют права возвращать дело на дополнительное расследование – все вопросы должны решаться в ходе судебного разбирательства.

Срок пересмотра судебного решения по гражданским делам сокращается с трех лет до одного года.

Административные и экономические суды

В судебной системе Узбекистана – существенные новшества, принятые на уровне изменений, внесенных в Конституцию страны.

В РУз появятся административные и экономические суды: районные, городские, межрайонные, областные.

В компетенции административных судов – административные споры, жалобы и обращения граждан, субъектов предпринимательства на работу государственных органов.

Назначать судей будут по-новому

Высший хозяйственный суд войдет в состав Верховного суда Республики Узбекистан, который становится единым высшим органом судебной власти в стране во всех видах судопроизводства.

Вместо Высшей квалификационной комиссии при президенте Узбекистана

по отбору и рекомендации на должности судей в стране будет создан Высший судейский совет.

Сенаторы обещают, что данный институт будет обеспечивать принцип независимости судебной власти в стране, прописанный в Конституции.

Глава Высшего судейского совета назначается Сенатом по представлению президента Узбекистана, члены совета утверждаются главой государства. Срок полномочий членов совета – пять лет.

Председателей и заместителей председателей судов областей, города Ташкента, а также Военного суда РУз назначает президент по представлению членов Высшего судейского совета.

Члены совета могут самостоятельно назначать и освобождать от должности судей военных судов, а также судов областей и города Ташкента, председателей и судей межрайонных, районных, городских судов. Ранее этих судей тоже назначал президент.

Без заключения Высшего судейского совета судья в Узбекистане не может быть заключен под стражу и привлечен к ответственности.

Предельный возраст узбекских судей тоже отныне регулируется законом. Судья Верховного суда должен быть не старше 70 лет, других судов – 65 лет. Продлевать срок пребывания на должности до пяти лет судьям Верховного суда может президент, а другим – Высший судейский совет.

Выполнен осенний Указ президента

Поправки и изменения в законы были подготовлены в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2016 года «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан».

Этот документ Шавкат Мирзиёев подписал еще, будучи в статусе врио, накануне президентских выборов, так что его принятие в определенной степени можно считать выполнением предвыборных обещаний новоизбранного президента.