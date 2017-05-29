Новый трамвай в Самарканде снова сошел с рельсов и стал виновником ДТП

Водитель самаркандского трамвая, запущенного лишь два месяца назад, не справился с управлением на повороте: вагон сошел с рельс и сбил столб — тот раздавил «Нексию».
Происшествие случилось 27 мая около остановки «Тарих музейи» в Самарканде. Как пишут очевидцы аварии в соцсетях, собственник «Нексии» расплакался, когда увидел, что случилось с его машиной.
За два месяца курсирования трамваев в Самарканде это далеко не первое ЧП с участием этого вида транспорта. Только в мае трамваи минимум трижды сходили с рельс, создавая пробки и заторы по всему маршруту движения.
В создании аварийных ситуации горожане винят вагоновожатых.
«Это безобразие. Водители трамваев просто безобразно водят и при этом разговаривают по телефону. Скоростной режим не соблюдают», — возмущается в группе «Самарканд и Самаркандцы» Карина Т.
«Водители трамваев не успеют повернуть – и сразу мчатся как ненормальные. Наверное, засланные казаки от автобусников, чтобы пакостить и, чтобы люди на трамвай не садились. Надо женщин учить водить трамвай», — предлагает Ирина Т.
Вагоновожатых, кстати, готовят в специальном Центре по подготовке, который открыт при Самаркандском депо.
Предвыборный подарок
Возобновление трамвайного движения в древнем городе – одно из предвыборных обещаний нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Мирзиёев рекомендовал разработать проекты маршрутов, «учитывающие интересы жителей». Дорога должна быть сдана в эксплуатацию до праздника Навруз (21 марта) 2017-го, но реальный запуск произошел 31-го марта.
Первый тестовый прогон показал неготовность инфраструктуры, в социальных сетях даже появились фотографии трамвая, который трактор тащил на буксире в депо.
Протяженность двухколейной трамвайной линии составляет 6,4 километра. На маршруте между железнодорожным вокзалом и массивом Саттепо курсируют восемь трамваев.
В Самарканде с 1947-го по 1973 годы функционировала трамвайная система, но из-за увеличения количества автомобилей и необходимости расширения проезжей части улиц трамвай убрали.