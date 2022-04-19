«Новый Узбекистан» — заключенные как рабы и расходный материал…

Мукомольный завод в Ташкенте незаконно использовал труд заключенных пскентской колонии, а когда на предприятии случился пожар, убивший и покалечивший этих людей, умыл руки…

Правозащитный Альянс Узбекистана (ПАУ) снова бьет в колокола, на этот раз по группе заключенных, пострадавших от пожара на мукомольном заводе «UZ NULL LTD» в Сергелийском районе города Ташкента.

По сообщению лидера ПАУ Елены Урлаевой, 43 заключенных колонии № 50, расположенной в Пскентском районе Ташкентской области, незаконно эксплуатировались на вышеназванном мукомольном заводе.

По личной договенностью предприятия с Главным управлением исполнения наказания (ГУИН) при Минюсте Узбекистана и администрацией колонии, их передали как рабов для использования согласно нуждам и по усмотрению «UZ NULL LTD».

Заключенные жили на предприятии, спали в холодных неотапливаемых бараках, едва получали нормальную пищу, зато работали по 16 часов в сутки, рассказывает Урлаева.

Смертельный пожар

29 ноября 2021 года на предприятии случился взрыв газа, молниеностно начался пожар в результате которого двое заключенных, ПАУ сообщает их имена: Джахон 1991 года рождения и Батыр 1971 года рождения, — сгорели заживо.

Еще 18 осужденных лиц получили тяжелые ожоги, у некоторых из них были поражены до 85-90% кожи, самые тяжелые продолжают оставаться в больнице и шансы на полное восстановление и возвращение к нормальной жизни у них минимальные, признаются врачи.

Руководство предприятия, местная пресса и власти Узбекистана скрыли, что в результате пожара пострадали люди. В сообщениях СМИ говорилось, что обошлось без жертв.

«Возможно, заключенные для них не люди, они никто, поэтому их смерти и увечья властями Узбекистана и хозяевами предприятия не берутся в расчет», — говорит правозащиница Елена Урлаева.

14 апреля в Ташкенте в Сергелийском районном суде по уголовным под председательством судьи Бахтиёра Алимова продолжился судебный процесс по факту взрыва газа и пожара на мукомольном заводе «UZ NULL LTD».

О заключенных — ни слова…

Дело слушается в отношении двух сотрудников службы газа, которые, согласно следствию, из-за халатности и непрофессионализма привели к пожару на предприятии.

«Прокуратура должна была привлечь к ответственности сотрудников ГУИН, колонии и мукомольного завода за незаконную эксплуатацию заключенных, — возмущается Урлаева, — она должна была добиваться компенсации и помощи пострадавшим от пожара людям!»

Но ничего этого нет. Суд формально открытый, но наблюдатели и правозащитники на слушания не допускаются, интересы пострадавших заключенных следствие не учитывало и не представляет.

Обгоревших заключенных досрочно выпустили на свободу, но сделано это было не из милосердия, а чтобы не нести ответственность за их увечья, лечение и восстановление, по сути их выкинули как отработанный материал.

На суд пришел один из пострадавших бывший заключенный Махамаджон Гиясов, у него обгорело 65% кожи, кроме него на слушания приехали — Руслан Суфиев, Артур Бекиров, перед зданием суда они показывали правозащитникам свои шрамы от ожогов, делились, что не получили ни копейки компенсации за пережитое, за приобретенную инвалидность.

Елена Урлаева навестила в Ташкенсткой больнице № 1 бывшего заключенного 25-летнего Артема Танкомяна, у него 85% поражения кожи, он остается в постели, терпит ежеминутно невероятные боли.

Представитель одного из пострадавших заключенных Акмаля Камбарова сумела выступить в суде и потребовать компенсацию ее клиенту в размере 1 млрд сумов (100 тысяч долларов США), но ее требование было проигнорировано.

Это — «Новый Узбекистан»…

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