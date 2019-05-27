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    Ну и времена! Сайт Ц-1 упоминают в Ташкенте, но не за рубежом

    Популярный в Узбекистане сайт «Кун.уз» цитирует главреда Ц-1 по поводу разблокировки интернет-издания, а не международные правозащитники и зарубежные радиостанции.

    Галима Бухарбаева в августе 2018 года в транзитной зоне аэропорта Ташкента; фото: Ц-1
    Галима Бухарбаева в августе 2018 года в транзитной зоне аэропорта Ташкента; фото: Ц-1

    Узбекистан меняется. Вслед за решением о разблокировке ряда ранее закрытых в стране сайтов, включая «Центр-1», Ташкент впервые допустил их представителей в свое информационное пространство.

    В минувшую пятницу, 24 мая, популярный узбекистанский сайт Kun.uz опубликовал мнение главного редактора Ц-1 Галимы Бухарбаевой, а также представителей Узбекской службы Би-би-си и правозащитной организации Human Rights Watch по поводу разблокировки их сайтов в РУз.

    По словам Бухарбаевой, это, пожалуй, первое нейтральное и даже позитивное признание ее работы в Узбекистане за все годы нахождения в изгнании. Журналистка была вынуждена покинуть родину после освещения Андижанской бойни 13 мая 2005 года.

    «Разблокировка Ц-1, а теперь и наше появление в местной прессе – это перемены, которые радуют, они указывают, что Узбекистан на самом деле меняется, проводя более разумную и открытую политику», – говорит Галима.

    В материале Kun.uz Бухарбаева высказала мнение, что снятие интернет-цензуры стало «самым серьезным и, возможно, наиболее весомым шагом, предпринятым властями Узбекистана в области свободы слова за все годы независимости. До этого власти страны занимались только прямо противоположным: закрывали, запрещали, блокировали».

    «Мой сайт, к примеру, не менял ни редакционную политику, ни тон, ни спектр тем, но нас разблокировали, значит, меняется Узбекистан», – добавила она.

    11 мая глава Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз Комил Алламжонов сообщил на своей странице в Facebook о решении снять блокировку с ряда ранее закрытых в Узбекистане сайтов.

    А именно: Узбекских служб радио Би-би-си, «Голос Америки», информационных сайтов «Фергана», Eurasia.net, «Азия терра», «Узметроном» и «Центр-1».

    При этом Алламжонов сопроводил свое сообщение линками к сайтам указанных изданий и выразил пожелание, что в своей работе журналисты будут придерживаться высоких стандартов профессиональной этики.

    Когда же сенсационное сообщение главы Агентства информации и массовых коммуникаций попало в материалы иностранных радиоголосов и международных организаций, то почти все они не указали в списке разблокированных сайтов Ц-1.

    16 мая организация «Репортеры без границ» распространила пресс-релиз, в котором приветствовала решение Ташкента открыть доступ к ранее закрытым сайтам, не упоминая при этом Ц-1.

    Ее автор Йохан Бир (Johan Bihr) писал, что блокировка сайтов началась после Андижанской бойни 2005 года. Но он не ответил на вопрос Ц-1, почему из списка разблокированных выпал единственный сайт, который как раз и имеет отношение к освещению событий в Андижане.

    Иностранные радиоголоса Би-би-си и «Голос Америки» существовали в Лондоне и Вашингтоне и до Андижана, причем их журналисты и не помышляли о работе в Узбекистане, как и московский сайт «Фергана».

    Ц-1 является наследником сайта Uznews.net, основателем и главным редактором которого также являлась Галима Бухарбаева – один из ключевых репортеров и свидетелей Андижанской бойни.

    После кровавого события она была вынуждена выехать из Узбекистана и восстановить работу Uznews.net уже в изгнании.

    По словам Бухарбаевой, то, что единственный работавший в изгнании независимый сайт Узбекистана не упоминается в материалах «Немецкой волны», радио «Озодлик», «Репортеров без границ», ее не удивляет.

    Главный редактор Ц-1 это связывает с тем, что ее сайт разоблачил некоторые правозащитные организации, в частности Human Rights Watch и ассоциацию «Права человека в Центральной Азии» в распространении ложной информации об Узбекистане с использованием фейковых источников.

    Human Rights Watch в 2016 году при обращении к властям Узбекистана по поводу смерти в СИЗО СНБ бухарского предпринимателя Ильхома Ибодова ложно выдала рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта.

    Ассоциация «Права человека в Центральной Азии», возглавляемая Надеждой Атаевой, в 2010–2011 гг. выпустила фильм и отчет о внесудебных казнях в Узбекистане в 2005 и 2006 годах, которые оказались выдумкой от начала до конца. За патологоанатома – свидетеля и жертву Андижана и внесудебных казней – Атаевой был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров, ныне проживающий во Франции.

    Эти разоблачения подвергли сомнению работу правозащитных организаций, привыкших видеть себя всегда лишь с хорошей стороны. По словам же Бухарбаевой, оказалось, что они – такие же люди, как все.

    «Они – люди как люди…», – как сказал Воланд в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

    Но приверженность правде и беспристрастности Ц-1, вне зависимости от того, кто является объектом критики, – власть в Узбекистане или самопровозглашенные святоши вроде правозащитников, по мнению главреда издания, скорее всего, и стала причиной, по которой в Ташкенте начали понимать, кто есть кто.

    «Кто бы мог подумать, Ц-1 упоминают пресс-секретарь президента РУз и издание в Узбекистане, но не международные правозащитники или же зарубежные радиоголоса!» – говорит Галима Бухарбаева.

    Источник:Ц-1
    Темы: Интернет в Центральной Азии, СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: Галима Бухарбаева интернет-цензура в Узбекистане Узбекистан Ц-1
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