Нукус: еще одна жертва сноса дома

Семья Алтынгуль Нурановой остается в полуразрушенном доме в Нукусе: выплаченная мизерная доля компенсации не позволяет ей купить новое жилье.

Алтынгуль Нуранова, ее сын и дочь, а также двое внуков – тринадцати и восьми дет, остаются практически единственными жильцами дома по адресу: город Нукус, улица Пушкина, 10, кв. 4.

В 2018 году хокимият города и строительная компания «JANA KAPITAL INVEST STROI SERVIS» приняли решение о сносе этого многоквартирного дома и выселении его жильцов, при этом всем собственникам обещали выплатить равноценную компенсацию.

Как рассказывает Ц-1 Алтынгуль, в том же году она обратилась в оценочную организацию, которая определила рыночную стоимость ее квартиры в размере 150 млн 072 тысячи 912 сумов (порядка 19 тысяч долларов США).

Нуранова говорит далее, что была согласна на эту сумму, ведь в тот момент она могла бы купить себе другое жилье. Однако в апреле 2019 года Алтынгуль получила от строительной компании 20 млн сумов (2500 долларов США), а оставшиеся деньги (более 130 млн сумов) ей обещали выплатить до конца июня.

Женщина показывает гарантийное письмо директора строительной фирмы «JANA KAPITAL INVEST STROI SERVIS» Аллабергена Пирназарова на имя хокима города Нукуса Парахата Турешова, который, в свою очередь, отписался в Верховный совет Республики Каракалпакстан, что вопросы с выплатой компенсаций решаются.

Но обещания строителя остались лишь на бумаге.

Оставшуюся часть денег Нуранова не получила по сей день, а строители уже отключили квартиру Алтынгуль от канализации и водоснабжения, надеясь таким образом заставить хозяйку отказаться от права частной собственности.

Директору строительной компании и местным властям безразлично, что их действия нарушают статью 13 Закона Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», в соответствии с которой строителей необходимо привлекать к ответственности за действия, направленные на ограничение права частной собственности.

«Куда исчезли пять миллионов сумов?»

Кроме того, Алтынгуль Нуранова обращает внимание на то, что директор строительной фирмы Пирназаров дал гарантийное письмо, что непременно выплатит ей оставшуюся денежную компенсацию, но почему-то не в размере 130 млн сумов, а лишь 125 млн.

Куда подевались пять млн сумов, ведь цена квартиры была установлена в размере 150 млн сумов?

Несмотря на то что Алтынгуль уже была согласна, чтобы строитель оставил себе пять млн сумов, лишь бы отдал оставшуюся часть компенсации, но и этого не произошло. А между тем за минувшее время жилье в Нукусе подорожало.

Нуранова говорит, что не желает неприятностей представителям строительной фирмы. Но приближающаяся зима вынудила ее обратиться в прокуратуру Республики Каракалпакстан.

Женщина надеется, что работники прокуратуры помогут защитить ее право на частную собственность, а строительная фирма наконец-то выплатит ей законную денежную компенсацию.

Жить в полуразрушенном доме, находящемся в аварийном состоянии после начавшегося сноса, по словам Алтынгуль, страшно. Все может рухнуть в один миг – и ее семья погибнет.

Прошлой зимой ее внуки сильно мерзли и часто болели, ведь квартира продувается со всех сторон, даже наличие газоснабжения не спасает семью от холодов.

«Я не могу спокойно спать по ночам, все время думаю о внуках и о том, сможем ли мы купить нормальное жилье, а если нет, то как прозимовать в этой квартире, не рухнет ли дом…» – со слезами на глазах делится женщина.