Нукус. Здесь был дом…

Житель каракалпакской столицы Кониратбай Абдуллаев все еще надеется получить компенсацию за снесенный по ошибке дом.

Четыре года тому назад, в 2014-м, по столице Каракалпакстана – Нукусу пошли слухи: на окраине города, называемой Хожанаул, выделяют земельные участки для индивидуального строительства.

Не захотел остаться на стороне и 60-летний Кониратбай Абдуллаев – нужда в жилье была: вместе с ним жила семья сына с четырьмя детьми.

На заявление о выделении земельного участка соответствующие органы отреагировали быстро. Приехал человек из городского отдела архитектуры, определил границы участка в шесть соток, забив колья вокруг места для возведения дома.

Появилась «красная линия»

«В августе 2014 года залили фундамент под дом в 77 квадратных метров, на следующий год – подняли стены, установили крышу, окна и двери», – вспоминает те дни Кониратбай.

Но в мае 2017 года Абдуллаев оказывается втянутым в судебную тяжбу: городской отдел архитектуры обращается с жалобой в судебные органы, что его дом на 2,5 метра зашел за «красную линию». Как выясняется, «красная линия» – есть улица с фасадной стороны дома.

Абдуллаев недоумевает по этому поводу: «Как такое могло быть, если границы определил и кол забил сам работник архитектуры Эркин Смайилов…»

Амударьинский районный суд по административным делам выносит решение о сносе дома. Апелляционная инстанция решение оставляет в силе.

«Мои просьбы убрать те 2,5 метра, вышедшие за «красную линию», не возымели действия. Вскоре подогнали бульдозер и разрушили весь дом. Я в тот день к дому не поехал: здоровье было плохое, и видеть, как разрушается дом, было бы невыносимо», – грустит Кониратбай. Мужчина к тому же с 1990 года является инвалидом второй группы.

Не дал взятку…

Эркин Смайилов, выделивший участок, теперь уже бывший работник горархитектуры, считает слом дома незаконным.

В интервью Ц-1 он говорит, что Абдуллаеву участок был выделен вполне законно. Вокруг на сотни метров в то время не было ни одного возведенного дома.

«Это потом кто-то «покрутил карусель». Меня даже на суд не приглашали, – говорит Смайилов. – Выход за «красную линию» – выдумки тех, кто хотел отомстить Абдуллаеву».

Как утверждает Абдуллаев, «мстить ему и ломать его дом решили потому, что он отказался давать взятку в 5 млн сумов (617 долларов США по нынешнему курсу) за оформление документов на участок.

«Я отказался давать вышеназванную сумму потому, что до этого наряду со всеми заплатил за участок 6 млн сумов», – поясняет Абдуллаев.

«Наряду со всеми» – это, как свидетельствует Кониратбай, около 1700 дворов, которые без каких-либо документов получили земельные участки в Хожанауле.

«Но почему-то из 1700 домов снесли только мой», – возмущается Кониратбай.

Запоздалая истина

Правда, впоследствии истина прояснится, и виновные в аферах будут наказаны, но от этого легче Абдуллаеву не стало: его дом никто не вернет, о компенсации никто не говорит ли слова.

Даже Смайилов, давший 25 января 2018 года расписку об оплате до 1 июня текущего года стоимости строительных расходов Абдуллаева в размере 40 млн сумов, не только не дает Абдуллаеву ни одного сума, но в сентябре вообще отказался рассчитаться с ним, ссылаясь на двоих детей, находящихся на его иждивении.

«Я давал расписку под нажимом руководства, чтобы шуму не было», – объясняет Смайилов.