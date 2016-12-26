О чем договорились Атамбаев и Мирзиёев в Ташкенте

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 декабря неожиданно приехал в Узбекистан, где почтил память Ислама Каримова в Самарканде и встретился с Шавкатом Мирзиёевым.

Атамбаев начал официальную программу визита с посещения могилы Ислама Каримова, что уже стало традицией для иностранных высокопоставленных гостей, посещавших Узбекистан после его смерти.

Позже Алмазбек Атамбаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Любопытно, что еще две недели назад Атамбаев не планировал визит в соседний Узбекистан, отношения с которым начали стремительно улучшаться после смерти первого президента.

Новая страница в отношениях

Во время встречи с Мирзиёевым президент Кыргызстана отметил символичность выбранной даты. Именно в этот день 20 лет назад в Ташкенте между странами был подписан Договор о вечной дружбе.

«Сегодня, в юбилейный день, мы открываем новую страничку (в межгосударственных отношениях)», – заявил Атамбаев.

В духе восточной дипломатии

Будучи гостем, кыргызский лидер не обошелся без лести в адрес покойного Ислама Каримова и его преемника Шавката Мирзиёева.

«Почти пять лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем. На июньской встрече в Ташкенте уважаемый Ислам Абдуганиевич сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы, и он пообещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по-другому. Сегодня мы прочитали молитву. Пусть земля ему будет пухом», – цитирует его пресс-служба президента Кыргызстана.

Атамбаев тонко намекнул, что связывает с нынешним руководством Узбекистана куда большие надежды, чем с Каримовым.

«У Ислама Абдуганиевича – своя заслуга, он сделал по-настоящему независимый Узбекистан, – говорил глава Кыргызстана. – Вы (Шавкат Мирзиёев – Ред.) – тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград».

Атамбаев напомнил, что в эпоху Кокандского ханства между узбекским и кыргызским народами не было границ. Он призвал сделать все возможное, «чтобы люди не ощущали границ».

«Приезжайте еще». – «Нет, нет. Лучше уж вы к нам»

После переговоров в узком кругу Мирзиёев пригласил Атамбаева на самаркандский машиностроительный завод MAN Auto-Uzbekistan.

Президент Узбекистана провел экскурсию по совместному узбекско-германскому предприятию по выпуску большегрузных автомобилей, легковых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники.

Мирзиёев похвастался отечественными легковыми автомобилями и показал модель машины, на которой он сам ездит в выходные, пишет Центрально-азиатская новостная служба.

«А это Chevrolet Malibu. По субботам-воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная», – отметил Шавкат Мирзиёев.

Гостю он предложил опробовать кроссовер Chevrolet Captiva.

В ответ Алмазбек Атамбаев неожиданно пожаловался на то, что в Бишкек стали привозить даже радиоактивные машины.

После этого главы государств осмотрели выставку продукции отечественного производства. Два детских манекена были предусмотрительно одеты в спортивные костюмы цветов узбекского и кыргызского флагов.

Мирзиёев добавил, что большая часть экспортного потенциала страны не умещается в экспозиционные залы, и пригласил коллегу в Ташкент с официальным визитом. В ответ Атамбаев предложил главе Узбекистана посетить Бишкек.

На повестке – бизнес и безопасность

Как сообщал Ц-1, товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном по итогам 2015 года составил 156 млн долларов. За этот же срок Ташкент наторговал с Астаной на 3 млрд долларов.

Узбекистан экспортирует в Кыргызстан удобрения, текстильную и плодоовощную продукцию, импортирует строительную технику, энергоресурсы, строительные материалы.

Мирзиёев предложил поставлять партнерам сельскохозяйственную технику, легковые и грузовые автомобили, автобусы.

Кыргызстану также была предложена поставка минеральных удобрений, трансформаторов, кабельно-проводниковой продукции, электроники и бытовой техники, готовой текстильной продукции, строительных материалов, мебели и учебно-лабораторного оборудования.

Торговый товарооборот между странами за 2017–2018 годы планируется увеличить до 500 млн долларов, пишет пресс-служба президента РУз.

Стороны условились реализовать железнодорожный маршрут Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Мирзиёев гарантировал участие узбекских специалистов в масштабном логистическом проекте.

В заключение президенты Узбекистана и Кыргызстана договорились противодействовать «ползучей экспансии» экстремизма и религиозного радикализма в регионе путем укрепления межгосударственных связей по линии оборонных ведомств.

Шавкат Мирзиёев вопреки протоколу лично проводил гостя до аэропорта и пожелал счастливого пути.

Внезапная смена планов

Алмазбек Атамбаев 11 декабря заявлял, что не планирует визит в Узбекистан в ближайшей перспективе. Он собирался в Индию и Россию.

В Нью-Дели Атамбаев побывал на минувшей неделе и вылетел 26 декабря в Санкт-Петербург на саммит Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности.

Состоится ли встреча Атамбаева с главой России Владимиром Путиным, не сообщается.

Ранее кыргызский президент жестко высказался в адрес России. 1 декабря он пообещал вывести российскую военную базу из Кыргызстана, днем позже – раскритиковал слова мэра Москвы Сергея Собянина о мигрантах, которые «не добавляют безопасности городу» и не платят налоги.

Атамбаев заявил, что во всем виноваты нерадивые работодатели, а не мигранты, и напомнил, что деды этих гастарбайтеров обороняли Москву в годы Великой Отечественной войны.

Очевидно, что Бишкеку нужна дружба Ташкента после того, как российские военные покинут Кыргызстан. Гарантом региональной безопасности для страны призваны стать добрососедские отношения с Узбекистаном, а не военная машина Кремля.