О чем говорят в мечетях Узбекистана?

После терактов в Санкт-Петербурге и Стокгольме мир заговорил об «узбекском терроризме». Но в мечетях Узбекистана распинают лишь секс и расточительство.

Табу для узбекского общества

Корреспондент Ц-1 несколько недель подряд посещал пятничные проповеди в центральных ташкентских мечетях, включая «Минор» и «Ислом-ота».

Ни в одной из мечетей богословы не говорили о распространении экстремистских идей в стране, а также среди мигрантов, уезжающих в Россию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Тема терроризма и религиозного экстремизма в Узбекистане остается запретной для широкого обсуждения даже после терактов 2017 года в Стамбуле, Санкт-Петербурге и Стокгольме, устроенных выходцами из Узбекистана или этническими узбеками.

Ни Духовное управление мусульман, ни Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана не отреагировали на эти трагические события.

Профилактику экстремизма не провели даже в учебных заведениях среди выпускников, многие из которых в будущем станут мигрантами, а значит, – мишенями вербовщиков экстремистских организаций.

Духовные наставники также выбрали стратегию замалчивания. Логика духовенства проста: нет обсуждения – нет проблемы.

Между тем жертвами вербовки становятся одинокие молодые люди, зачастую невежественные в вопросах религии. Для них слово духовного наставника сродни слову Всевышнего. По этой причине они легко поддаются внушению на чужбине, в отрыве от старших родственников и друзей.

Береги честь смолоду

О чем же говорят в мечетях Ташкента?

В мечети «Мирза Юсуф» в Ташкенте имам-хатиб Рахматулло Сайфутдинов, прославившийся заявлениями о необходимости запрета мужчин-гинекологов, озаботился нравственностью подрастающего поколения.

По его словам, в узбекском обществе стало нормой иметь отношения до женитьбы и замужества. Он призвал женщин быть скромнее, потому что «мужчины, когда достигают возраста женитьбы, выбирают скромных, а не гулящих женщин».

«Красота уходит, а скромность остается», – поучал молодых девушек имам Сайфутдинов.

Об угрозе распространения экстремизма среди мигрантов Сайфутдинов не говорил. Зато он много рассуждал на тему расточительства на фоне приближающегося священного для мусульман месяца Рамадан.

Он пожурил жителей Ташкента, во главу угла ставящих деньги, а не отношения.

Многоженству – бой

В Узбекистане официальная и духовная власть резко выступает против многоженства.

Имам-хатиб ташкентской мечети «Кукча» Одилхон Исмоилов рассказал, что некоторые женатые мужчины заводят вторых жен и, будучи богобоязненными, заключают с ними «никох» (ритуальный обряд бракосочетания в исламе).

Он раскритиковал мулл, которые проводят «никох», не требуя у жениха и невесты справки о заключении брака в органах власти.

Несмотря на угрозу лишения лицензии, муллы продолжают регистрировать брак по мусульманским обычаям за щедрое вознаграждение.

Богослов запретил устраивать «ифтар» (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан) в общественных местах. Он призвал верующих мусульман к скромности, называя пышные ночные застолья расточительством и чревоугодием.

Исмоилов, как и Сайфутдинов, в своих проповедях старательно избегал темы распространения религиозного экстремизма среди молодежи.

Годом ранее имам был среди авторитетных отечественных богословов, осудивших пропаганду терроризма и экстремизма в Узбекистане.

В июле 2016 года после известий об осуждении в Андижанской области сторонников ИГИЛ и смерти одного из лидеров террористической организации узбекские и иностранные богословы составили «Обращение ученых мира», разоблачающее идеологию ИГИЛ.

В Узбекистане не будет сексуальной революции

В одной из мечетей Ферганы имам-хатиб поднял вопрос безнравственного поведения отдельных девушек и парней.

Как нам рассказали источники в столице Ферганской области, со слов местного богослова, молодые люди после работы за границей «меняют ориентиры», становятся раскованными, начинают пить и курить. А еще юноши и девушки заводят отношения вне брака и не стесняются говорить о сексе.

Проповедника ужаснула мысль, при которой такие люди могут трудоустроиться в школы и колледжи.

Он решительно отверг идею сексуальной революции в Узбекистане, назвав людей, говорящих о сексуальном воспитании, распущенными.

О распространении экстремизма и террористической угрозе имам не говорил. Его волнует распущенность молодежи, якобы на которую оказывает влияние западная культура.

Между тем Ферганская долина по традиции входит в группу риска по распространению фундаменталистских и экстремистских религиозных взглядов.

Основными причинами появления таких идей являются религиозное невежество и сложная социальная обстановка в стране.